Karola, mejor amiga de Emiro, no se guardó nada y respondió a Melissa: "te apagaste"

Una nueva polémica se ha armado en las últimas horas entre las dos creadoras de contenido, Karola, mejor amiga de Emiro Navarro y Melissa Gate, exparticipante y finalista de la Casa de los Famosos.

Durante las últimas horas se conoció una entrevista de Melissa con Camilo Pulgarín, en la que habló sin filtro sobre su amistad con el creador de contenido Emiro Navarro y no dudó en criticar a Karola, la mejor amiga del joven.

"No es amiga de Emiro, es una enemiga disfrazada y cuando él se dé cuenta de eso yo seguramente estaré en un yate tomando cervezas con dos bandid*s al lado, o por eso estoy relajada".

"No tengo nada que hablar contigo g*rda asquerosa, g*rda de envidia, cuídate porque puede darte un infarto, síndrome metabólico, uno no sabe (...) estás comiendo gracias a mí porque si no te sacas mi nombre de tu sucia y asquerosa boca no comes y todos sabemos que es verdad", agregó.

Karola le contestó a Melissa Gate tras cruce

Mediante sus historias de Instagram, Karola decidió contestarle a Melissa de manera certera.

De manera sarcástica, la creadora reaccionó diciendo: “¿Gordaaaa? ¿Kilos mortales? ¿Famosa por ti?”, antes de lanzar una serie de declaraciones en su contra.

"Meli Gate, yo entiendo que saliste de La casa de los famosos y te apagaste, porque estás oscura y negra por dentro", dijo.

Y agregó: "Princesa, yo amo a Emiro, porque lo amo genuinamente dese hace mucho tiempo, no como tú que lo amas supuestamente porque tenías cuarenta y pico de cámaras detrás tuyo".

Por último, Karola advirtió a Melissa y aseguró que no se siguiera metiendo con ella.

"Yo no quería, pero me tocó. No sé cómo la voy a peinar si ni casi pelo tiene", dijo.