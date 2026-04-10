Polémica reacción: Karola rompió en llanto y arrojó objetos ante la expulsión de Eidevin

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia ha generado un sin fin de reacciones entre miles de fanáticos, pues es la primera vez en la historia del reality que se llevan a cabo dos expulsiones en una misma edición.

Sin embargo, la eliminación de Eidevin ya ha generado contundentes reacciones entre los jugadores que siguen en la competencia, pues varios de estos expresaron su contundente rechazo ante la decisión que Colombia tomó con el oriundo de Valledupar.

No obstante, no todas las manifestaciones de inconformidad fueron bien vistas ante los espectadores, quienes condenaron las actitudes de varios jugadores que optaron por lanzar objetos y hacer uso de malas palabras en vivo.

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¿Cómo reaccionó Karola?

No cabe duda de que la reacción de Karola Alcendra fue una de las más polémicas durante la jornada ya que la mujer se convirtió en una de las participantes más cercanas al hombre al llegar a sostener una relación en las semanas más recientes. Por esto, al conocer la noticia, en medio de la sala del recinto, la barranquillera decidió gritar ante las cámaras y arrojar la caja de madera al suelo.

Así mismo, hizo uso de malas palabras al expresar su inconformidad con lo que se encontraba sucediendo en aquel instante por lo que enfrentó a su compañero Alejandro Estrada a quien asoció con un “perro”.

Ante la orden que dio el ‘Jefe’ de que el hombre abandonara el lugar, otros jugadores también decidieron arremeter contra Estrada ya que cuestionaron lo que el público se encontraba observando desde el mundo exterior.

Por esto, el líder supremo exclamó que durante la próxima gala, de este viernes 10 de abril, algunos participantes iban a llevarse un castigo. Pese a que no se conocen mayores detalles de lo que va a ocurrir, algunos internautas asociaron esta decisión con las polémicas reacciones de Karola, Juanda Caribe y Valentino Lázaro.

Líder invisible fue revelado

Otro de los sucesos más inesperados, durante la reciente gala, fue la revelación del líder invisible ya que su sorpresa generó asombro e inconformidad principalmente por parte de Beba, quien no logró comprender las acciones de su compañero y expresó su inconformidad por no haber tenido conocimiento de lo ocurrido.