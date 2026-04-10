¿Se acabó el orden?: Tebi afirmó que fue golpeado por Karola en La Casa de los Famosos

La décimo tercera semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia se ha tornado como una de las más caóticas e intensas dentro de la competencia ya que la aparición del líder invisible y la más reciente expulsión ha generado un sin fin de comentarios en todas las redes sociales.

Pese a los llamados de atención y las advertencias por parte del ‘Jefe’, los conflictos han aumentado con el paso de las horas ya que Karola y Alejandro Estrada han protagonizado nuevas confrontaciones que han dividido a todos los demás.

¿Qué pasó con Tebi y Karola?

La comida se ha convertido en uno de los mayores puntos de discordia dentro de la competencia ya que Alexa manifestó su angustia por consumir alimentos preparados por manos de compañeros como Karola y en su momento Eidevin.

Sin embargo, su decisión de cocinar sus alimentos por aparte ya ha generado gran malestar en algunos famosos, quienes expresaron que de esa manera se iba a gastar una mayor cantidad de comida.

En las horas más recientes, todos se reunieron para realizar arepas con su respectiva masa. No obstante, Alexa manifestó su inconformidad ya que Karola habría tomado la masa que ella estaba usando para preparar sus arepas y, al parecer, la habría manipulado sin antes lavar sus manos.

El hecho generó gran caos y consternación entre los demás presentes que se encontraban cocinando en dicho instante. Ante los comentarios, Karola decidió lanzar de manera contundente el bowl en donde se estaba haciendo la masa. Pese a que todos quedaron atónitos, Tebi expresó que alcanzó a ser golpeado por la mujer ante el movimiento que realizó en ese momento.

La polémica continuó ya que Alexa reiteró su inconformidad con que Karola use la comida en medio de las discusiones protagonizadas recientemente con sus demás compañeros de competencia.

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Reacciones ante la expulsión de Eidevin

La Casa de los Famosos Colombia vivió uno de sus más acalorados programas a raíz de la inesperada expulsión de Eidevin, quien fue notificado de la decisión del país a minutos de terminar la gala principal del programa.

No obstante, las reacciones de sus demás compañeros generaron gran impresión e impacto en el juego ya que varios tomaron la decisión de gritar, romper en llanto, lanzar objetos, cuestionar al público por medio de las cámaras y hasta realizarse insultos entre ellos mismos.