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Familia de Yeison Jiménez desmintió presuntos montajes de sus anillos y su relación con alias Mison

Por medio de un comunicado, el equipo de trabajo del caldense pidió respeto al desmentir su vínculo con alias Mison.

Foto: AFP
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Noticias RCN

abril 10 de 2026
07:35 p. m.
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Tras tres meses de la muerte de Yeison Jiménez, su familia y equipo de trabajo compartió un reciente comunicado oficial en donde expresaron su inconformidad ante presuntas informaciones “malintencionadas” en donde se relacionaron algunas joyas del cantante con alias Mison.

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¿Qué ocurrió con los anillos de Yeison Jiménez?

Información difundida recientemente, en algunas redes sociales, asoció al caldense con alias Mison, uno de los cabecillas más importantes del narcotráfico en Bogotá.

Ante imágenes que circularon en internet, la familia del artista aclaró que Yeison Jiménez “mantuvo y mantiene una línea transparente en el marco de la legalidad y el cumplimiento de las normas generales y empresariales hasta la fecha”.

Fue así como en el comunicado también se refirieron a aparentes videos montajes de una joya de uso personal que presuntamente llevaba grabado la palabra “mison”.

“Para un artista de talla internacional, es absolutamente imposible filtrar en sus presentaciones la cercanía de personas que pudieran tener pendientes legales en actos públicos o privados o evitar el acceso de equipos que obtengan imágenes o videos o exigirle a un fan o seguidor que se identifique y exprese su situación jurídica antes de permitirle tomar una imagen o video”.

También, el comunicado reiteró que los montajes que “personas inescrupulosas hacen con ayuda de la tecnología deben ser objeto de investigación y reproche legal y público”.

“Agradecemos a las autoridades del orden nacional, verificar la información que brindamos en este comunicado quedando siempre atentos a atender cualquier aclaración o requerimiento que permita mantener la memoria limpia y en alto el buen nombre de Yeison Jiménez Galeano”.

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Misas en honor a Yeison Jiménez

Por otro lado, cientos de internautas se han tomado las redes sociales para recordar al caldense tras tres meses después de su muerte y cinco personas más de su equipo de trabajo.

Por esto, su hermana Lina Jiménez compartió imágenes del más reciente homenaje que se hizo en el sector del accidente y cómo se encuentra actualmente la tumba del cantante.

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