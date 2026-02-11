Atentado en Planadas cobra la vida de cuatro personas, entre ellas una bebé de tan solo dos meses: ataque quedó registrado

Los habitantes de Planadas, Tolima, amanecieron entre escombros y ceniza. En horas de la noche se registró cerca de la base militar del municipio un atentado con drones y una volqueta cargada con explosivos que, de manera preliminar, habría cobrado la vida de cuatro personas, entre ellas, una bebé de tan solo dos meses.

En un video conocido por este noticiero quedó registrado el momento de la explosión, que provocó daños considerables en las viviendas del sector, las instalaciones militares y el Centro de Especialidades Médicas y Atención Integral (CEATI).

Precisamente las afectaciones registradas en el centro médico habrían obligado a trasladar a enfermos y heridos a las instalaciones del colegio Domingo Savio, lo que la ministra de Salud, Ana María Vesga, condenó a primera hora del lunes:

“Es inaceptable que la violencia siga cobrando vidas y poniendo en riesgo la atención médica de las comunidades. Ningún trabajador de la salud debería tener que arriesgar su vida para salvar la de otros. La Misión Médica debe ser respetada y protegida en todo momento”.

El caos y el dolor se apoderaron de Planadas durante la noche:

Son impresionantes las imágenes y el nivel de destrucción que habrían provocado los ataques con drones y explosivos en el casco urbano de Planadas, una población que, según proyecciones del Dane, tiene apenas 27.457 habitantes.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, dio a conocer la noticia “con profundo dolor” e indicó que hay “un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida”.

“¡Esto es inadmisible!”, dijo y expresó su “solidaridad con las familias” afectadas, al tiempo que exigió “justicia y acciones contundentes para detener esta barbarie”.

Por motivos de seguridad, el alcalde de Planadas Juan Camilo Hueje decretó el toque de queda en todo el municipio.

Mientras, el Gobierno Nacional, a través del MinSalud, indicó: “Nuestra prioridad es que ninguna persona se quede sin atención por causa de la violencia. Estamos acompañando a las autoridades territoriales y hacemos un llamado a respetar el carácter humanitario, neutral e imparcial de la Misión Médica. Proteger al personal sanitario es proteger la vida de toda una comunidad”.