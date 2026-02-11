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'Dibu' Martínez generó polémica tras respuesta sobre Luis Díaz: redes no lo perdonaron

El portero argentino participó en una dinámica de respuestas rápidas y terminó mencionando al colombiano Luis Díaz.

Dibu Martínez Luis Díaz
FOTO: AFP

Ángel Ballén

noviembre 02 de 2026
09:09 a. m.
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Emiliano 'Dibu' Martínez generó polémica en redes sociales tras una respuesta que entregó en medio de una dinámica de preguntas y respuestas rápidas, donde terminó mencionando al delantero colombiano Luis Díaz.

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En una entrevista con 'Los Edul', le consultaron al portero de la Selección Argentina sobre el jugador al que considera tener "de hijo", a lo que respondió con el nombre del extremo del Bayern Múnich y la Selección Colombia, una respuesta que no pasó desapercibida en los comentarios.

Martínez pensó su respuesta durante algunos segundos y terminó respondiendo "Luis Díaz". Sin embargo, la expresión que hizo al momento de contestar da a entender que sería el primero que se le vino a la mente.

Mientras algunas personas recordaron los enfrentamientos directos entre Díaz y Martínez para contradecir al portero, otros defendieron la respuesta del argentino por la expresión en su rostro.

¿Cómo están los enfrentamientos entre Luis Díaz y 'Dibu' Martínez?

A nivel de selecciones, Luis Díaz ha protagonizado dos grandes momentos enfrentando a Argentina. El primero fue en las semifinales de la Copa América 2021, cuando el colombiano marcó el empate sobre el final para llevar el partido a la definición desde los penales, pero Martínez se robó el protagonismo atajando tres cobros en la tanda.

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Posteriormente, en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, Díaz marcó uno de sus mejores goles con Colombia enfrentando a Argentina en el estadio Monumental, juego que terminaría igualado 1-1.

Sin embargo, el punto más grande en el historial a favor del 'Dibu' es en la final de la Copa América 2024, donde logró mantener el arco en cero para que su país terminara quedándose con el título en Miami.

A nivel de clubes, Díaz y Martínez se enfrentaron en repetidas ocasiones en los partidos del Liverpool vs. Aston Villa. Allí, aunque el equipo de Díaz ganó 3 y empató 1 en los cuatro duelos directos, no hubo goles del colombiano.

De hecho, Martínez también fue consultado sobre el jugador que lo tiene a él "de hijo", a lo que respondió sin titubeos con el nombre de Mohamed Salah, quien fue protagonista en estos partidos en el fútbol inglés.

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