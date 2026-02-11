'Dibu' Martínez generó polémica tras respuesta sobre Luis Díaz: redes no lo perdonaron

Emiliano 'Dibu' Martínez generó polémica en redes sociales tras una respuesta que entregó en medio de una dinámica de preguntas y respuestas rápidas, donde terminó mencionando al delantero colombiano Luis Díaz.

En una entrevista con 'Los Edul', le consultaron al portero de la Selección Argentina sobre el jugador al que considera tener "de hijo", a lo que respondió con el nombre del extremo del Bayern Múnich y la Selección Colombia, una respuesta que no pasó desapercibida en los comentarios.

Martínez pensó su respuesta durante algunos segundos y terminó respondiendo "Luis Díaz". Sin embargo, la expresión que hizo al momento de contestar da a entender que sería el primero que se le vino a la mente.

Mientras algunas personas recordaron los enfrentamientos directos entre Díaz y Martínez para contradecir al portero, otros defendieron la respuesta del argentino por la expresión en su rostro.

¿Cómo están los enfrentamientos entre Luis Díaz y 'Dibu' Martínez?

A nivel de selecciones, Luis Díaz ha protagonizado dos grandes momentos enfrentando a Argentina. El primero fue en las semifinales de la Copa América 2021, cuando el colombiano marcó el empate sobre el final para llevar el partido a la definición desde los penales, pero Martínez se robó el protagonismo atajando tres cobros en la tanda.

Posteriormente, en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, Díaz marcó uno de sus mejores goles con Colombia enfrentando a Argentina en el estadio Monumental, juego que terminaría igualado 1-1.

Sin embargo, el punto más grande en el historial a favor del 'Dibu' es en la final de la Copa América 2024, donde logró mantener el arco en cero para que su país terminara quedándose con el título en Miami.

A nivel de clubes, Díaz y Martínez se enfrentaron en repetidas ocasiones en los partidos del Liverpool vs. Aston Villa. Allí, aunque el equipo de Díaz ganó 3 y empató 1 en los cuatro duelos directos, no hubo goles del colombiano.

De hecho, Martínez también fue consultado sobre el jugador que lo tiene a él "de hijo", a lo que respondió sin titubeos con el nombre de Mohamed Salah, quien fue protagonista en estos partidos en el fútbol inglés.