Keita Baldé confesó su infidelidad con Wanda Nara y desató escándalo: "El error más grande de mi vida"

El exfutbolista del Inter de Milán, Keita Baldé, hoy en el Sivasspor de Turquía, confirmó su infidelidad con Wanda Nara en un video transmitido durante una entrevista a su ex esposa, Simona Gualtieri, en el programa italiano Verissimo.

Con esta declaración, el escándalo que involucró a la mediática empresaria argentina y su exesposo, Mauro Icardi, toma un nuevo giro.

Así fue la confesión de Keita Baldé

En su confesión, Baldé reconoció que la relación con Nara ocurrió en un momento en el que ambos atravesaban dificultades en sus respectivos matrimonios. "Yo asumo toda mi responsabilidad, es el error más grande de mi vida", declaró, agregando que la filtración de imágenes y videos de aquel encuentro fue una exposición innecesaria.

Y agregó: "Este jueguito de Wanda y Mauro no pertenece a mi vida. Soy consciente del error que cometí. No culpo solo a Wanda, pero cómo lo sacaron a la luz (a sus imágenes y videos)... No tienen corazón. Simona, estoy aquí para luchar por ti y lo haré toda mi vida",

Asimismo, expresó su pesar por el daño causado a su familia y su expareja. "Simona, estoy aquí para luchar por ti y lo haré toda mi vida".

La versión de Simona Gualtieri, madre de los hijos de Keita Baldé

Por su parte, Simona Gualtieri no se guardó nada y detalló cómo se enteró de la infidelidad apenas dos meses después de haberse casado con Baldé. Según sus palabras, Mauro Icardi fue quien le informó sobre el romance entre su esposo y Wanda Nara, el cual, según la periodista Yanina Latorre, habría durado al menos dos meses.

La italiana aseguró que intentaron salvar su matrimonio por el bienestar de sus hijos, pero la situación fue insostenible. "Cuando las fotos y los mensajes llegaron, ya no hubo forma de negarlo. Me costó mucho aceptar todo esto, pero sabía que tenía que hacerlo por el bienestar de mis hijos".

Adicionalmente de lo anteriorr, criticó duramente la manera en la que el escándalo salió a la luz. “Denunciamos a Wanda y Icardi porque no aceptamos que se hiciera pública esta historia. Somos totalmente diferentes; preferimos lavar la ropa sucia en casa. Le digo a Icardi que se concentre en el fútbol y no piense en chismes".

Wanda Nara responde a Keita Baldé y a Simona Gualtieri

Lejos de quedarse callada, Wanda Nara utilizó su canal de difusión de WhatsApp para dar su versión de los hechos y desmentir las acusaciones. "Niego rotundamente todo. Jamás engañé a nadie. Por algo hasta el último segundo quisieron recuperarme", escribió en un extenso mensaje dirigido a sus seguidores.

Del mismo modo, anunció que iniciará acciones legales contra Gualtieri por difamación en Italia. "Ya inicié daños y perjuicios. Ahora quiero ver de dónde inventan para defenderse. Yo sí tengo pruebas, capturas y audios de todo", aseguró la argentina.