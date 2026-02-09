CANAL RCN
Deportes

Hincha del Deportivo Cali resultó gravemente herido tras pelea en tribuna de Palmaseca: video

Pelea en la barra brava del Deportivo Cali empañó el clásico añejo en Palmaseca: un hincha gravemente herido.

hincha deportivo cali herido en el palmaseca video
Foto: IG Barras bravas Valle del Cauca

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
03:07 p. m.
Un lamentable hecho de violencia empañó la jornada de fútbol del domingo 8 de febrero en el estadio Palmaseca, durante el clásico añejo entre Deportivo Cali y Millonarios, válido por la quinta fecha de la Liga BetPlay I-2026.

En este reciente partido, un hincha del Deportivo Cali resultó gravemente herido tras una pelea registrada en la tribuna sur, zona tradicionalmente ocupada por la barra brava del equipo.

Deportivo Cali y Millonarios empataron en el clásico añejo del fútbol colombiano: posición en la tabla
Deportivo Cali y Millonarios empataron en el clásico añejo del fútbol colombiano: posición en la tabla

Pelea en la barra brava del Deportivo Cali ante Millonarios

El incidente quedó registrado en videos que circularon ampliamente en redes sociales, donde se observa a un aficionado herido y con visibles rastros de sangre, mientras otros hinchas piden con angustia que se habilite una salida para que pueda ser atendido de urgencia por una ambulancia.

De acuerdo con las imágenes y testimonios difundidos, el hombre habría sufrido heridas causadas presuntamente con arma blanca, aunque hasta el momento no existe un parte médico oficial que confirme su estado de salud.

Hinchas del Deportivo Cali rechazaron violencia en los estadios

Las reacciones no se hicieron esperar. Hinchas del Deportivo Cali expresaron su rechazo a los hechos y lamentaron que episodios de violencia interna sigan afectando la imagen del club y del fútbol colombiano.

Comentarios como “no entiendo qué nos pasa como hinchada”, “nunca entenderé cómo hay gente que no valora la vida” y “las internas de las barras están acabando con la fiesta y el carnaval” se multiplicaron en plataformas digitales.

Este episodio contrastó fuertemente con lo ocurrido dentro del terreno de juego. En lo deportivo, el clásico añejo terminó sin goles, en un partido discreto y de pocas emociones claras.

Hubo novedades en el estado de salud de Omar Pérez tras el infarto que sufrió: esto se confirmó
Hubo novedades en el estado de salud de Omar Pérez tras el infarto que sufrió: esto se confirmó

Deportivo Cali intentó asumir la iniciativa durante la primera parte, pero Millonarios se mostró ordenado y logró neutralizar los ataques del local. El empate dejó al conjunto azucarero octavo en la tabla con siete puntos, aún en zona competitiva, aunque con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad en casa.

Millonarios, por su parte, sumó un punto que le permite respirar en medio de una campaña complicada. El equipo azul apenas acumula dos puntos de 15 posibles y se ubica en la casilla 17, aunque el resultado fue valorado como positivo por el contexto deportivo y por la llegada del nuevo director técnico.

Pese al resultado en la cancha, la atención se desvió hacia lo ocurrido en las tribunas. El hecho volvió a abrir el debate sobre la seguridad en los estadios, el control de las barras bravas y la necesidad de reforzar medidas para evitar que la violencia siga cobrando víctimas y manchando el espectáculo deportivo.

Campeón con Millonarios criticó el 'negociazo' de Andrés Cadavid en la reventa de boletas
Campeón con Millonarios criticó el 'negociazo' de Andrés Cadavid en la reventa de boletas

Hasta el cierre de esta edición, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del Deportivo Cali ni de las autoridades locales sobre el estado de salud del hincha herido ni posible sanciones para los agresores.

