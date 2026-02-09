CANAL RCN
Este fue el primer pronunciamiento de Bad Bunny tras su histórico show en el medio tiempo del Super Bowl

Bad Bunny generó todo tipo de reacciones tras sus mensajes y puesta en escena en el Super Bowl 2026.

Foto: AFP.

febrero 09 de 2026
10:19 a. m.
Bad Bunny se presentó en el Levi's Stadium, en Santa Clara, California, en el entretiempo del Super Bowl que se jugó en la noche del 8 de febrero.

El artista urbano no solo envió el importante mensaje de que los sueños se pueden cumplir mientras cada persona crea en sí misma, sino que homenajeó a los latinos.

En su presentación en el Super Bowl, Bad Bunny mencionó a todos los países de América e hizo énfasis en que se requiere unidad.

Fue así como hubo todo tipo de reacciones, tanto a favor como en contra e, incluso, Donald Trump arremetió contra él mediante una publicación en Truth Social.

Sin embargo, Bad Bunny se mostró orgulloso del mensaje y la puesta en escena y le expresó las siguientes palabras a su equipo apenas finalizó el show del medio tiempo en el Super Bowl.

Este fue el primer pronunciamiento de Bad Bunny tras su presentación en el Super Bowl

Apenas salió de la tarima ubicada en el Levi's Stadium, Bad Bunny les agradeció a los integrantes de su equipo de trabajo por el esfuerzo, la dedicación y el honor que le hicieron a Latinoamérica.

"Gracias, gracias, gracias, los amo a todos y gracias por esto. Espero que se lo hayan disfrutado tanto como yo", comenzó afirmando Bad Bunny.

"Esto es por nosotros, por nuestras familias y nuestra cultura. Los quiero y los amo a todos, concluyó el 'Conejo malo'.

Este fue el mensaje que Shakira le envió a Bad Bunny previo a su presentación en el Super Bowl

Shakira, en sus redes sociales, mostró emoción por el logro que cumpliría Bad Bunny y le deseó éxitos.

"Recordando nuestra primera actuación juntos en el Super Bowl 2020 y deseándote, Benito, todo lo mejor para esta noche", fueron las palabras exactas de Shakira, la importante artista colombiana.

 

 

