Precio del dólar hoy 9 de febrero de 2026 en Colombia presentó cierre a la baja

El dólar cerró hoy 9 de febrero de 2026 a la baja en Colombia y terminó en $3.652. Conozca el balance frente a la TRM y su variación.

Precio del dólar hoy 9 de febrero de 2026 en Colombia presentó cierre a la baja
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
02:54 p. m.
El dólar en Colombia cerró este lunes 9 de febrero de 2026 con una nueva baja, en una jornada marcada por alta actividad del mercado y movimientos moderados del precio.

Como es habitual, el cierre oficial se conoció sobre la 1:00 p. m., dejando un panorama claro para quienes siguen de cerca el comportamiento de la divisa estadounidense y su impacto en el bolsillo.

Así cerró el dólar hoy en Colombia, 9 de febrero

Durante la sesión, el dólar terminó en $3.652,16, lo que representó una caída de $18,04 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada hoy en $3.670,20.

A lo largo del día, la moneda tocó un mínimo de $3.635 y un máximo de $3.650, mientras se realizaron 1.180 transacciones por un monto cercano a US$1.100 millones, reflejando un mercado activo.

Así se movió el dólar hoy 9 de febrero de 2026

Aunque la TRM del día se mantuvo sin variación frente a la jornada anterior, el balance mensual y anual sigue mostrando descensos relevantes.

Comparado con el mismo día del mes pasado, el dólar se redujo un 1,73% (unos $64,47 menos). Frente al inicio del año, la divisa acumula una caída del 2,31% (alrededor de $86,88).

El dato más llamativo está en la comparación interanual, pues frente al 9 de febrero de 2025, el dólar registra una disminución del 10,78%, equivalente a $443,5, lo que evidencia un debilitamiento importante del precio de la moneda en los últimos doce meses.

¿Qué significa esta baja para los colombianos?

Para los consumidores, un dólar más barato suele traducirse en menores costos de productos importados, tecnología y algunos insumos. En contraste, sectores exportadores pueden sentir presión en sus ingresos al recibir menos pesos por cada dólar.

A corto plazo, este comportamiento también influye en viajes, compras en el exterior y en decisiones de ahorro o inversión.

Analistas señalan que la evolución de la divisa seguirá dependiendo del flujo de dólares en el mercado local, el contexto internacional y las decisiones de política monetaria del país, lideradas por el Banco de la República.

