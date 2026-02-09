CANAL RCN
Colombia Video

Cuatro extranjeros fueron inadmitidos en Colombia por presunto turismo con fines de explotación sexual

Los cuatro casos fueron detectados por Migración Colombia en controles migratorios realizados en los aeropuertos José María Córdova de Rionegro y El Dorado de Bogotá.

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
03:02 p. m.
Migración Colombia informó sobre la inadmisión de cuatro ciudadanos extranjeros —un ciudadano lituano y tres ciudadanos estadounidenses— por turismo con fines de explotación sexual, como resultado de controles migratorios adelantados recientemente en aeropuertos del país.

Migración Colombia anuncia un “plan especial de contingencia” por plan tortuga convocado en los aeropuertos internacionales del país

Los procedimientos se realizaron en Antioquia y Bogotá, en el marco de entrevistas migratorias, revisión de equipaje y verificación de alertas internacionales.

Caso del ciudadano lituano en Antioquia

En el primero de los casos, un ciudadano de nacionalidad lituana fue inadmitido en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, tras arribar en un vuelo de la aerolínea Avianca procedente de Lima, Perú. Durante el control migratorio, el viajero fue conducido a una sala transitoria para entrevista y revisión de equipaje, como parte del protocolo establecido por la autoridad migratoria.

Durante la inspección, los oficiales de Migración Colombia hallaron cantidades excesivas de juguetes sexuales, potenciadores y otros elementos, lo que generó inconsistencias frente al motivo de viaje declarado.

Con base en estos hallazgos, Migración Colombia inició el procedimiento administrativo de inadmisión, impidiendo el ingreso del ciudadano lituano al territorio nacional. La entidad reiteró que este tipo de controles buscan identificar alertas tempranas y prevenir conductas asociadas a la explotación sexual.

Tres ciudadanos estadounidenses inadmitidos en Bogotá

En un segundo procedimiento, Migración Colombia inadmitió a tres ciudadanos estadounidenses en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, tras activarse alertas internacionales relacionadas con posibles conductas de pedofilia y turismo con fines de explotación sexual. Uno de los viajeros tenía como destino final la ciudad de Medellín y ya había sido inadmitido previamente en el aeropuerto José María Córdova por la misma causal.

Los otros dos ciudadanos estadounidenses arribaron al país en vuelos procedentes de Boston y Orlando. De acuerdo con la autoridad migratoria, los tres casos fueron identificados mediante el fortalecimiento de filtros, controles y alertas en el principal punto de entrada aérea del país.

