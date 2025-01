Familiar de Kevin Bocanegra contó hechos inéditos de la tragedia en el Nevado del Tolima

El fallecimiento de Kevin Bocanegra, un joven abogado de 25 años, durante una excursión al Nevado del Tolima el pasado 31 de diciembre de 2024, sigue generando indignación y debate sobre la logística y seguridad en áreas naturales de Colombia.

Su hermana, Karina Bocanegra, alzó la voz para denunciar las fallas que contribuyeron a la tragedia, buscando justicia y cambios que eviten nuevas pérdidas humanas.

Karina Bocanegra señaló la ausencia de un protocolo eficiente de emergencias como un factor clave en la muerte de su hermano, quien sufrió un edema pulmonar mientras ascendía el Nevado del Tolima.

Según relató en entrevista con la W Radio, su familia intentó activar las líneas de emergencia desde Bogotá, pero no obtuvieron respuesta oportuna.

“Hubo bastante complicación para el tema de emergencias. Bomberos no atendía y no tuvimos acceso a ningún tipo de atención”, explicó Karina, quien también destacó que el grupo buscó ayuda en fincas cercanas, pero la respuesta fue negativa. “Nos dijeron que debíamos seguir hasta otro punto porque no les correspondía. Esto es una omisión de socorro gravísima”.