VIDEO I Filtran fragmento de la canción hecha por los artistas regionales para la Selección Colombia

La Copa del Mundo 2026 cada vez está más cerca y con ella las expectativas de millones de colombianos se elevan tras enfrentarse una vez más ante el sueño de convertirse en el campeón del mundo.

Por esto, varios artistas ya se han sumado a las distintas campañas que se han hecho para exaltar la labor de la Selección, pues esta fiesta del fútbol se vive en cada rincón del país.

Este ha sido el caso de los artistas del género popular, quienes meses atrás habían manifestado que se iba a llevar a cabo una amplia colaboración como motivo de homenaje a la temporada futbolera que dará inicio próximamente en todo el mundo.

Filtran canción para la Copa del Mundo

Los clips ya han invadido las redes sociales, pues en estos se observa la participación de distintos cantantes del género regional del país como Francy, Jhonny Rivera, Alzate, Paola Jara, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Arelys Henao, Ciro Quiñonez, Jhon Álex Castaño y Luisito Muñoz. También, se ven bailando, cantando y celebrando al portar camisetas alusivas a la Selección Colombia.

La melodía, con el mejor estilo de la cumbia y la ranchera ya ha generado diversas opiniones en redes sociales ya que cientos de internautas han recalcado la ausencia de Yeison Jiménez en dicha melodía, pues se especuló que el cantante ya estaba confirmado para participar en este trabajo.

Por otro lado, hubo quienes realizaron críticas hacia la canción que, hasta el momento, se desconoce la fecha en la que será lanzada en todas las plataformas musicales. Así mismo, algunos de los artistas han manifestado su interés por escuchar la producción lo antes posible ante la euforia de dicha celebración.

Artistas se unen para rendir homenaje a Yeison Jiménez

Esta no sería la primera vez que la gran mayoría de los artistas del género popular ranchero se unen para hacer una colaboración de gran magnitud ya que, en enero del 2026, la gran mayoría se unió para realizar ‘El aventurero en el cielo’.

Este trabajo tuvo el objetivo de rendir un sentido homenaje a Yeison Jiménez, quien partió con tan solo 34 años junto a otros cinco integrantes de su equipo de trabajo. Desde entonces, varios de estos cantantes han dado continuidad a su legado por lo que en varias presentaciones optan por recordarlo a través de su legado musical.