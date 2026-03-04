Mujeres tendrán entrada gratis a parque de diversiones este 8 de marzo: así funcionará el beneficio

El Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, que se conmemora cada 8 de marzo, también se vive con actividades recreativas en varias ciudades del país.

En Medellín, las autoridades anunciaron una jornada especial para que miles de mujeres puedan disfrutar espacios de entretenimiento sin costo en uno de los parques de diversiones más reconocidos de la capital antioqueña.

La iniciativa fue presentada por la Alcaldía de Medellín, a través de Metroparques, como parte de la programación del 8 de marzo.

Mujeres podrán entrar gratis al Parque Norte este 8 de marzo

De acuerdo con la administración distrital, este domingo 8 de marzo las mujeres podrán ingresar sin costo al Parque Norte. Además, tendrán acceso a 10 atracciones incluidas en el brazalete Aventura, una de las opciones más populares del parque.

La jornada especial también incluye beneficios en el Aeroparque Juan Pablo II, donde las visitantes podrán disfrutar de la oferta acuática disponible en este reconocido espacio recreativo de Medellín.

Según explicó Metroparques, esta estrategia busca promover el disfrute del tiempo libre y fortalecer espacios de encuentro. En palabras de la entidad, la actividad pretende generar entornos donde las mujeres puedan “compartir, descansar y participar en actividades recreativas que aporten a su bienestar”.

El ingreso estará sujeto al aforo permitido y, como es habitual en estos escenarios, los menores de edad deberán estar acompañados por un adulto responsable.

Tarifas especiales en parques de Medellín durante marzo y abril

Los beneficios no se limitan únicamente al 8 de marzo. Durante varias semanas también habrá tarifas preferenciales para familias de estratos 1, 2, 3 y 4, quienes podrán acceder a descuentos presentando la cuenta física de servicios públicos.

Entre martes y viernes, sin incluir fines de semana ni festivos, el brazalete Ilimitado del Parque Norte costará $25.000, mientras que el pasaporte acuático en el Aeroparque Juan Pablo II tendrá un valor de $12.000.

Según Metroparques, esto representa un ahorro cercano al 40 % frente a las tarifas habituales. Además, la entidad confirmó que los precios en ambos parques se mantendrán durante todo 2026, con el propósito de facilitar el acceso de las familias a estos espacios de recreación.