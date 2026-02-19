Escándalo total: durísimas frases de Chilavert sobre Vinicius y Mbappé que encendieron polémica

Las declaraciones del exarquero paraguayo José Luis Chilavert en una conversación con Radio Rivadavia generaron una nueva oleada de polémica en el fútbol internacional. En medio del debate por un supuesto episodio de racismo ocurrido durante el partido entre Benfica y Real Madrid por la UEFA Champions League, el exguardameta lanzó duras acusaciones y juicios sobre Vinicius Júnior y también sobre Kylian Mbappé.

Chilavert no se anduvo por las ramas y, ante la consulta de los conductores, cuestionó la versión sobre el presunto racismo. “Me solidarizo con Prestianni porque Vinícius es el primero en insultar a todos. Si uno mira a la cámara, antes le dice ‘cagón’. El primer insulto vino del lado del jugador de piel negra”, afirmó, desmontando —según su lectura— la secuencia de los hechos y atribuyendo el primer agravio al futbolista brasileño.

El exguardameta también mostró una postura crítica sobre los cambios culturales en el fútbol moderno, enmarcando su opinión en el contexto de la discusión actual sobre diversidad y tolerancia en el deporte. “Le daría lugar a que la comunidad gay, lesbiana y compañía sea el ejemplo a seguir. Y no, el fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y donde antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron el micrófono y el vídeo, está amariconado”, sostuvo, lo que de inmediato generó reacciones encontradas en las redes y en varios medios deportivos.

Críticas cruzadas y el rol de la memoria

En otro pasaje de la charla, Chilavert recurrió a un episodio anterior para reforzar su argumento sobre lo que él percibe como doble estándar en las denuncias de discriminación. “El problema es muy profundo: el mundo que se vive hoy en día tiene poca memoria. Hubo un partido entre Brasil y España en el que una cámara de Netflix estaba filmando a Vinícius y él dijo, llorando, que le gustaría un fútbol en el que los negros puedan vivir mejor. Él mismo estaba discriminando. ¿Quiere que los blancos vivamos mal?”, lanzó, avivando aún más la polémica.

El ataque a Mbappé que encendió las redes

Lo que más impacto generó fue la frase final de Chilavert, dirigida a Mbappé, quien había respaldado a Vinícius tras el incidente en Lisboa. “¿Qué puede decir? Mbappé habla de valores y todo eso, pero vive con un travesti. Eso no es normal. Cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, pero no es normal que un hombre viva con un travesti. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer”, expresó, desencadenando una fuerte respuesta en plataformas digitales por el tono y el contenido de la afirmación.

Las palabras de Chilavert no solo avivaron la llama de la discusión sobre el episodio entre Benfica y Real Madrid, sino que también reabrieron el debate sobre los límites del discurso, la tolerancia y el respeto en el fútbol contemporáneo. Organismos, clubes y figuras del deporte siguen atentos a las repercusiones de estas declaraciones, mientras la investigación sobre lo ocurrido en el estadio continúa su curso.