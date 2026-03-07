CANAL RCN
Colombia Video

¿Quién es la mujer que no recibió un segundo domicilio sospechoso que iría de Zulma Guzmán?

La empresa de domicilios RapiGo entregó documentos que revelan envío fallido a nombre de Catalina Ramírez el 5 de abril de 2024.

Noticias RCN

marzo 07 de 2026
08:15 p. m.
Un día después de la intoxicación con talio que causó la muerte de dos menores en Bogotá el 4 de abril de 2025, se registró un segundo intento de entrega de un paquete sospechoso presuntamente enviado por Zulma Guzmán.

La destinataria, identificada como Catalina Ramírez, nunca recibió el envío, abriendo nuevas interrogantes en la investigación.

Tras diez meses de pesquisas, la Fiscalía obtuvo información clave de la empresa de domicilios RapiGo que detalla tres pedidos realizados a nombre de Zenaida Pava en fechas cercanas a la tragedia y quien sería el enlace de Guzmán para el envío de las frambuesas envenenadas con talio.

La mujer que no recibió el domicilio después del envenenamiento de dos niñas

El servicio número 3, solicitado el sábado 5 de abril a las 9:54 de la mañana, destaca por su naturaleza sospechosa y su fallida entrega.

Según el documento suministrado por RapiGo, el pedido fue solicitado por "la señora Zenaida Pava Vargas" utilizando los mismos datos telefónicos registrados en entregas anteriores, pero con una dirección diferente y otro nombre de destinataria: Catalina Ramírez.

El domiciliario reportó a las 11:23 de la mañana que no pudo completar la entrega porque la persona ya no residía en la dirección indicada.

El registro del chat entre el trabajador y la empresa evidencia la situación:

Estoy en el punto, pero me dicen que la persona Catalina Ramírez ya no vivía aquí. Ya validamos. Si me colabora llamándola porque ya no me contesta.

La entrega fallida quedó documentada en el sistema de la compañía, pero el destino final del paquete permanece sin esclarecer.

¿Hay alguna conexión entre la mujer que no recibió el domicilio y Zulma Guzmán?

Las autoridades investigan actualmente la identidad y posible conexión de Catalina Ramírez con el caso.

Al parecer, la mujer se encuentra actualmente en el exterior y habría recibido amenazas a través de sus redes sociales. Los investigadores indagan si tuvo algún vínculo con la familia de las menores víctimas.

Hasta el momento se desconoce qué contenía el paquete no entregado, si también estaba envenenado, y qué ocurrió con él. Tratan de establecer si regresó a la dirección de origen o si alguien se quedó con la encomienda.

Esta nueva línea de investigación podría revelar si hubo más intentos de envío de productos contaminados por parte de la acusada.

