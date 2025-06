¿Se rompe la relación? Altafulla revela la opinión de su madre sobre Karina García

La Casa de los Famosos Colombia está en su recta final y la tensión no solo se siente en las pruebas, sino también en los corazones.

Durante la noche del lunes 2 de junio, ingresaron los jefes de campaña del top 5, y la atención de todos se centró en Karina García y Yina Calderón. Karina asumió el rol de jefa de campaña de Andrés Altafulla, con quien tiene una relación que ha dado mucho de qué hablar.

La modelo paisa demostró que, a pesar de su salida del reality, el amor con Altafulla sigue firme. Sin embargo, su reingreso también trajo consigo dudas y preocupaciones.

Durante una conversación íntima, Karina le preguntó al cantante costeño qué pensaba su madre sobre su relación, y la respuesta no la dejó tranquila.

La respuesta de Altafulla a Karina García

“Mi mamá no acepta a nadie, mi mamá no acepta a nadie. O sea, sí aceptaría pero es un proceso, no es como mira mami te presento. Ella quiere cosas para mí y le cuesta entender…”, confesó Altafulla.

Sus palabras dejaron a Karina con una mezcla de sorpresa e inquietud. Y es que, a pocos días de la final, la pareja enfrenta no solo la presión del juego, sino también la de la familia.

La declaración de Altafulla reflejó la importancia que tiene su madre, Rosemary Blanco, en sus decisiones personales, quien estuvo la semana anterior en la casa y varios de sus comentarios demostraron que no aceptaría la relación de su hijo con Karina García.

Fecha oficial de la gran final de La Casa de los Famosos

La final de La Casa de los Famosos Colombia será el próximo lunes 9 de junio, una noche en la que se coronará al ganador o ganadora de la segunda temporada.

Hasta el momento, el top 5 está conformado por Andrés Altafulla, Melissa Gate, Emiro Navarro, 'La toxi Costeña' y 'La Jessu'.