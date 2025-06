Ánimo tenso: Yina Calderón advirtió a Karina García antes de volver a verla en La Casa de los Famosos

En la noche de este lunes festivo 2 de junio, los 'jefes de campaña' ingresarán a La Casa de los Famosos Colombia 2025 para apoyar a los participantes que los escogieron.

De esa manera, Yina Calderón y Karina García volverán a verse frente a frente, después de que tuvieron fuertes peleas antes de quedar eliminadas de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Y, aunque la DJ y la modelo no han tenido disputas en el mundo exterior e, incluso, Karina García, aseguró que le gustaría hablar con Yina para aclarar sus diferencias, Calderón le envió una fuerte advertencia antes de volver a verla en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

¿Qué fue exactamente lo que dijo Yina Calderón antes de cumplir su rol como 'jefe de campaña'? Entérese aquí en Noticias RCN.

Esta fue la advertencia que Yina Calderón le hizo a Karina García antes de verla en La Casa de los Famosos Colombia 2025

"No me pidan que me una a Karina porque yo no soy amiga de ella", inició afirmando Yina Calderón en un en vivo de TikTok.

"Y que ni me vaya a decir nada porque le tengo un guardado. En fin, yo no me volteó porque mi favorita es 'La Toxi Costeña'. También me gustan Melissa y Emiro y no me importan los porcentajes", aseguró también la DJ y empresaria.

¿Qué otros 'jefes de campaña' ingresarán este lunes a La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Los otros 'jefes de campaña' que volverán a hacer presencia en La Casa de los Famosos Colombia 2025 son:

Cristian Pasquel para apoyar a 'La Toxi Costeña'.

Fernando Solórzano para apoyar a Melissa Gate.

'Negro' Salas para apoyar a Emiro Navarro.

Siga todas las emociones de La Casa de los Famosos Colombia 2025 en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que puede descargar aquí.