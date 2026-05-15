"Niños en Colombia recibirán donaciones": Shakira habló del propósito detrás de 'Dai Dai', su himno para el Mundial 2026

Shakira, la icónica cantante colombiana, se juntó con Burna Boy, el talentoso intérprete nigeriano, y creó 'Dai Dai', el himno de la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

La canción se lanzó oficialmente el 14 de mayo de 2026 y ya cuenta con más de 95.000 reproducciones en plataformas como Youtube.

Sin embargo, no se trata únicamente de un tema musical para ambientar la fiesta del fútbol, sino que Shakira, en una entrevista con la sección de Entretenimiento de Noticias RCN, conmovió al explicar el propósito y la labor social detrás de este proyecto.

Dai Dai es mucho más que una canción para el Mundial 2026: esto explicó Shakira

Shakira, la brillante cantante, compositora, productora, bailarina y empresaria de Barranquilla, manifestó que 'Dai Dai' es un impulso para que los niños siempre estén convencidos de que pueden conquistar sus sueños.

"Esta canción, más que ser del Mundial como cualquier otra canción, tiene un propósito claro y muy lindo. El mensaje se le envía a cada niño al que alguna vez se le haya dicho que su sueño es muy grande para él porque habla de las leyendas del fútbol y de cómo ellos, que son hoy nuestros campeones, fueron también niños, pasaron por dificultades, pero no se rindieron porque hubo alguien que estuvo detrás creyendo en ellos", expresó Shakira.

"Me parece muy importante que este Mundial, que quizá va a ser de los más vistos de la historia, sobre todo en la final, se pueda prestar como una plataforma para que se hable del tema más importante y más urgente, que son las necesidades de nuestros niños y la importancia de invertir en la educación. Quiero que eso sea lo que se robe el show", añadió.

Shakira está comprometida con la educación del mundo

En la conversación con Noticias RCN, Shakira recordó que, aparte de la música, la labor social es otra de sus grandes pasiones.

"Fue un compromiso que yo adquirí cuando tenía 18 años y empecé con mi fundación. Desde entonces, vengo trabajando en construir escuelas y mi vida no solo ha sido hacer música. Ahora, al ver que estos dos caminos se encuentran en este Mundial, es una gran oportunidad porque siempre he querido hacer más", puntualizó la barranquillera.

"Con 'Dai Dai' vamos a poder donar mis regalías al fondo de educación de FIFA y Global Citizen. Cada vez que se toque la canción y se visualice el video, la gente también va a poder hacer parte de esto y estar generando oportunidades de educación para tantos niños en todo el mundo, desde México hasta Colombia, que también va a recibir donaciones. Los niños en Río de Janeiro, en Uganda y en todas las partes del mundo donde no tienen acceso a una educación de calidad, van a ser tenidos en cuenta por fin", concluyó.