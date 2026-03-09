CANAL RCN
¿Hubo nominado en La Casa de los Famosos Colombia tras la última eliminación? Atento a la DECISIÓN del 'jefe'

Tras el final de la jornada del domingo, se presentó una sorpresa. ¿Cuál fue?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
06:58 a. m.
En la noche del 8 de marzo, se conoció al más reciente eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Tras las decisiones de los participantes y del público, los seis famosos que estuvieron en riesgo fueron Alexa Torrex, Juan Carlos Arango, Juanse Laverde, Juan Palau, Eidevin López y Yuli Ruiz.

Sin embargo, finalmente, Juanse Laverde, el joven cantante, fue el que tuvo que abandonar la competencia tras ser el menos votado por los televidentes.

Los porcentajes se movieron exactamente así:

  • Alexa Torrex: 33,92%.
  • Yuli Ruiz: 27,51%.
  • Eidevin López: 12,56%.
  • Juan Palau: 10,82%.
  • Juan Carlos Arango: 10,15%.
  • Juanse Laverde: 5,04%.

Tras la salida de Juanse, varios participantes estaban a la expectativa de que él los dejara nominados. De hecho, en la casa se dijo que el cantante podría enviar a 'Campanita', Karola o Alejandro Estrada.

No obstante, a diferencia de otras salidas, Juanse Laverde no pudo dejar a nadie en la placa de nominación. ¿Por qué?

Esta fue la razón por la que no hubo nominado en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Luego de que Carla Giraldo dio a conocer el veredicto, Juanse Laverde agradeció por la oportunidad y manifestó que había podido vivir una de las experiencias más reconfortantes de su vida.

Además, tras esa reacción, se enteró de que el 'jefe' había decidido que no hubiera nominado, sino que él vuelva a conectarse con los famosos en la noche de este 9 de marzo para tomar una decisión.

En consecuencia, tendrá que salvar a uno de los participantes que aún siguen dentro de la 'casa más famosa del país'.

¿A quién elegirá? Entérese en la señal principal y en la App del Canal RCN.

Estas fueron las palabras exactas de Juanse Laverde tras su eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Al darse a conocer el resultado, Carla Giraldo y Marcelo Cezán abrazaron a Juanse Laverde y le desearon lo mejor en su regreso al mundo exterior.

Asimismo, él declaró lo siguiente:

Qué experiencia tan magnífica. Es una montaña rusa de emociones y lo único que puedo decir es que estoy aquí gracias a Dios, a todas las cosas hermosas, y adentro creo que aprendí muchísimo como persona.

Debo decir que no soy un tonto, no soy un bobo, y estoy aquí por mi talento y no por chismes como dicen por ahí

