Golpe en La Casa de los Famosos: este participante fue eliminado y nadie lo esperaba

La tensión sigue creciendo en La Casa de los Famosos Colombia, uno de los realities más comentados del país.

La noche del 8 de marzo se vivió una nueva gala de eliminación que dejó a los seguidores del programa con sorpresa y reacciones en redes sociales.

Luego de varios días marcados por discusiones, estrategias y alianzas dentro de la casa, los participantes en riesgo esperaban el veredicto del público. Como es costumbre, la votación cerró sobre las 10 de la noche, momento en el que los presentadores revelaron quién debía abandonar la competencia.

La decisión final estuvo en manos de los televidentes, quienes votaron para definir qué participante continuaba en el reality y quién se despedía definitivamente del juego.

Los nominados que estaban en riesgo de eliminación

La placa de nominados se definió luego de la dinámica de nominación ‘de frente’ que se realizó el pasado 6 de marzo, una modalidad que generó momentos incómodos y dejó claras varias rivalidades dentro del programa.

Los famosos que quedaron en riesgo fueron:

Juan Carlos Arango, nominado por la casa.

Yuli Ruiz, nominada por la casa.

Juan Palau, nominado por el público.

Eidevin López, nominado por el público.

Juanse Laverde, nominado por el líder de la semana.

Cada uno de ellos defendió su permanencia durante la semana mientras el público tomaba la decisión final con sus votos.

La expectativa era alta, pues algunos participantes han protagonizado momentos polémicos que han dividido opiniones entre los seguidores del programa.

Juanse Laverde es el nuevo eliminado del reality

Finalmente, durante la gala de eliminación, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron el resultado de la votación.

Después de cerrar las líneas y revelar los porcentajes, confirmaron que “el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia es Juanse Laverde”, quien obtuvo el porcentaje (5.05 %) más bajo de apoyo por parte del público.

Su salida marca un nuevo capítulo dentro del reality, donde las estrategias y las tensiones continúan aumentando semana tras semana.

Con este resultado, los demás participantes siguen en competencia y deberán enfrentar nuevas nominaciones, alianzas y desafíos dentro de la casa.

Mientras tanto, los seguidores del programa ya comienzan a especular sobre quién podría ser el próximo famoso en abandonar la competencia en las siguientes galas de eliminación.