CANAL RCN
Tendencias

Habrá un castigo INOLVIDABLE en La Casa de los Famosos: el 'jefe' ya advirtió

¿Cuál será el nuevo castigo que tendrá que asumirse en la 'casa más famosa del país'?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
10:51 a. m.
Este 27 de febrero, como todos los viernes, se llevará a cabo una nueva prueba de beneficio y castigo en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

'Calma' y 'Tormenta', las dos habitaciones de este reality, deberán enfrentarse en un reto que aún no ha sido revelado por el 'jefe'.

Sin embargo, lo que sí se ha conocido es que el castigo será inolvidable y que ningún participante quisiera asumirlo.

¿Qué se ha dicho exactamente antes de que se realice la prueba de beneficio y castigo en La Casa de los Famosos Colombia 2026? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Ya está definido: el castigo de este viernes será inolvidable en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Desde las primeras horas de este 27 de febrero, en las redes sociales oficiales de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se advirtió que el nuevo castigo dará mucho de qué hablar.

"Tras una tensa noche, los famosos se alistan para una nueva prueba de beneficio y castigo en la que 'Calma' y 'Tormenta' se enfrentarán de nuevo. Solo un cuarto ganará y el otro recibirá un castigo inolvidable. ¿Cuál será?", se precisó.

Además, en esa misma publicación, se recordó que 'Tormenta' ha ganado los últimos retos y ha puesto a 'Calma' a pagar los castigos del 'jefe'.

¿Cómo están conformadas las habitaciones en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En este momento de la competencia, 'Calma' está conformada por siete famosos y 'Tormenta' por nueve.

Los habitantes de 'Calma' son:

  • Lady Noriega.
  • Tebi.
  • Beba.
  • Juanda Caribe.
  • Mariana Zapata.
  • Valentino Lázaro.
  • Juanse Laverde.

Mientras tanto, los de 'Tormenta' son:

  • Juan Carlos Arango.
  • Karola.
  • Alejandro Estrada.
  • Eidevin López.
  • Lorena Altamirano.
  • Alexa Torrex.
  • Manuela Gómez.
  • Yuli Ruiz.
  • Juan Palau.
  • 'Campanita'.

Tenga presente que este reto se realizará en los próximas horas y que usted podrá verlo en la transmisión de la App del Canal RCN.

 

