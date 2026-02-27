Hubo decisiones INESPERADAS en la placa de nominación de La Casa de los Famosos antes de la eliminación

Luego de la jornada de nominación del miércoles 25 de febrero y las últimas 'dinámicas', ocho participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 quedaron en riesgo de eliminación.

Se trata de Alejandro Estrada, Manuela Gómez, Yuli Ruiz, Valentino Lázaro, Lorena Altamirano, Juan Palau, Tebi Bernal y Alexa Torrex.

Sin embargo, antes de que llegue el momento definitivo del domingo 1 de marzo, todos ellos podrían salvarse, excepto tres participantes. ¿Quiénes son? ¿Qué fue lo que ocurrió?

Estas son las decisiones que han revolucionado la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Lady Noriega, una de las nuevas participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026, se ganó el beneficio de asignarle un candado a una persona para que no pudiera salvarse e ingresara de manera directa a la sala de eliminación.

Fue así como eligió a Manuela Gómez bajo el argumento de que ha sido la única famosa con la que no ha sentido una buena energía.

Además, 'Campanita', por ser el líder de la semana, abrió el cofre que se encontraba en su habitación y conoció que tenía que asignar otro candado.

En consecuencia, se decantó por Alexa Torrex para que ingresara a la placa de nominación y no tuviera ninguna opción de salvarse antes del domingo 1 de marzo.

y, por último, Valentino Lázaro fue sancionado por el 'jefe' por bajarse el pantalón en la actividad de las 'etiquetas' y no solo estará sí o sí en la jornada de eliminación, sino que, en caso de salvarse, volverá a hacer parte de la placa de inmediato.

¿Quién tiene un beneficio de salvación en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En la noche del 26 de febrero, en la gala principal, se jugó el robo de la salvación entre Alexa Torrex y 'Campanita', y la creadora de contenido obtuvo la victoria.

Sin embargo, debido a que tiene un candado asignado, deberá elegir a una persona diferente a ella para que deje de estar en riesgo de eliminación.