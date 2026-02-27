Moto de alto cilindraje que iba a toda velocidad se accidentó en Morales: menores están en estado crítico

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la noche del 26 de febrero en el municipio de Morales, sur de Bolívar, dejó a cuatro jóvenes gravemente heridos.

Entre ellos hay tres menores de edad, dos de los cuales se encuentran en estado crítico, según el parte médico.

¿Cómo fue el accidente de moto que se registró en Morales, Bolívar?

El siniestro se presentó en una vía urbana de la cabecera municipal y obligó a activar de inmediato los protocolos de emergencia.

Las autoridades locales confirmaron que el vehículo involucrado era una motocicleta de alto cilindraje que se movilizaba a alta velocidad.

De acuerdo con la información oficial, el conductor de la motocicleta perdió la estabilidad mientras se desplazaba por una vía perimetral, al parecer, por el nivel de aceleración que llevaba al momento del accidente.

¿Qué se sabe de los heridos tras el accidente de una moto de alto cilindraje en Morales, Bolívar?

En el hecho resultaron gravemente heridos cuatro jóvenes, específicamente un adulto y tres menores de edad.

Los lesionados fueron identificados como:

Yoeiner Pineda Rodríguez, de 20 años de edad.

Abel David Llano Alfaro, de 12 años.

Juan Diego Díaz Tapias, de 13 años.

Libardo Arias Torres, de 13 años.

Tras conocerse el accidente, se activaron las alarmas en el municipio y los heridos fueron trasladados inicialmente al hospital San Sebastián de Morales. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, los médicos determinaron su remisión a una clínica en Aguachica, Cesar, donde permanecen bajo atención especializada.

El parte médico indicó que, de los tres menores de edad, dos se encuentran en estado crítico.

El alcalde de Morales, Ezequiel Salcedo, se pronunció sobre lo ocurrido y confirmó:

Se presentó un accidente de tránsito aquí en una vía perimetral de la cabecera municipal donde 4 jóvenes se vieron involucrados. Uno mayor de edad y tres jóvenes menores de edad.

Las autoridades se mantienen atentas a la evolución de los pacientes.