¡Conmoción en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Hubo FUERTE sanción

En la tarde del 26 de febrero, se volvió a llevar a cabo la dinámica de las etiquetas en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Melissa Gate, que está de invitada en el reality, inició el 'juego' asignándole algunas palabras a varios de los integrantes que siguen en competencia.

Y, posteriormente, ellos continuaron y se desataron varios enfrentamientos.

Uno de los más fuertes fue el que tuvo Valentino Lázaro con Alexa Torrex debido a que no solo se gritaron cara a cara, sino que el reconocido influencer se terminó bajando los pantalones.

Todo este cruce comenzó porque Valentino emitió algunos comentarios contra Melissa Gate, que fue la organizadora de la dinámica de las 'etiquetas', y Alexa Torrex tomó la decisión de defenderla.

¿Qué decisión tomó el 'jefe' tras lo ocurrido en La Casa de los Famosos Colombia 2026? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

El 'jefe' sancionó fuertemente a Valentino Lázaro en La Casa de los Famosos Colombia 2026

La máxima autoridad de La Casa de los Famosos Colombia 2026, en la gala del 26 de febrero, le llamó la atención a Valentino Lázaro y le hizo saber que pasó completamente los límites del respeto.

Fue así como le avisó que ingresará directamente a la eliminación del domingo 1 de marzo y, además, en caso de salvarse, volverá a estar en la placa durante la próxima semana.

"Valentino, en la actividad de 'etiquetas', tu comportamiento cruzó los límites del respeto y he tomado la decisión de que no podrás ser salvado esta semana y vas directamente a la sala de eliminación. Además, en el caso de que no seas eliminado el próximo domingo, quedarás automáticamente nominado para la siguiente semana", fueron las palabras exactas del 'jefe' de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

¿Cuál fue la reacción de Valentino Lázaro tras su fuerte sanción en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Apenas el 'jefe' intervino durante la gala, Valentino escuchó con atención y, finalmente, decidió aceptar su determinación.

"Sí señor, 'jefe'", dijo el creador de contenido.