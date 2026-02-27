CANAL RCN
"Cambios radicales": Mhoni Vidente impresionó con nueva predicción sobre el futuro de Venezuela

La reconocida astróloga volvió a pronunciarse tras la captura de Nicolás Maduro.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
10:22 a. m.
Desde la captura de Nicolás Maduro, Venezuela está siendo gobernada por Delcy Rodríguez, que era su vicepresidenta.

Sin embargo, los ciudadanos de ese país están a la expectativa de que se realicen unas nuevas elecciones para que, de manera democrática, se elija a un nuevo mandatario.

Es así como, en medio de esa coyuntura, Mhoni Vidente leyó sus cartas, realizó su respectivo análisis y advirtió qué es lo que podría pasar en los próximos meses.

¿Qué fue exactamente lo que dijo la reconocida astróloga acerca de Venezuela? Descubra los detalle aquí en Noticias RCN.

Mhoni Vidente advirtió cambios en Venezuela: esta fue su declaración

De acuerdo con Mhoni Vidente, es inminente que el actual régimen deje de gobernar a Venezuela.

"Venezuela va a estar hablando de cambios radicales y de tumbar a este gobierno que tiene más de 30 años y no pudo ayudar a su pueblo y cada vez lo hundió más en la pobreza. En ese país, ellos no tienen futuro", dijo Mhoni Vidente.

"Por eso el arcángel Miguel, con su espada, va a empezar a derrotar al régimen, a sus gobernantes, y una mujer sobresaldrá para poder ayudar a Venezuela, siendo una de las líderes más importantes para los cambios. Este va a ser un año primordial para ese país y su liberación", añadió la reconocida astróloga.

¿Cuándo fue capturado Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro fue capturado en Caracas, Venezuela, en la madrugada del 3 de enero de 2026.

Las tropas militares de Estados Unidos, con instrucciones de Donald Trump, realizaron una operación estudiada con antelación y lo encontraron a él y a su esposa.

En consecuencia, les pusieron las esposas de inmediato y los trasladaron a una cárcel de Nueva York.

Tras la capturada, Nicolás Maduro compareció ante un juez por primera vez el 5 de enero de 2026 y tiene programada su segunda audiencia para el 26 de marzo.

 

