Johanna Fadul y Juanse Quintero pasaron de la celebración al susto tras accidente en la vía

El actor Juanse Quintero se convirtió en tendencia en redes sociales tras vivir una jornada llena de emociones junto a su esposa, Johanna Fadul.

Lo que comenzó como un día de celebración terminó en un momento de angustia, luego de verse involucrados en un accidente de tránsito.

Horas antes del incidente, el actor había compartido en sus redes sociales la alegría por su nominación a los Premios India Catalina en la categoría de presentador favorito del público. Sin embargo, poco después, la situación dio un giro inesperado.

Así fue el accidente que involucró a Johanna Fadul y Juanse Quintero

Según los videos publicados por el propio actor, el accidente se produjo cuando un carro impactó a una motocicleta, la cual terminó golpeando la camioneta en la que se movilizaban.

En una de las grabaciones, Quintero mostró los daños en el vehículo y expresó: “Mira abolló esto, abolló esto”, mientras evidenciaba las afectaciones en la carrocería.

Posteriormente, explicó lo sucedido con más detalle: “La moto nos pegó a nosotros. Estás de pie. La moto salió sola y ella estaba de pie. Eso fue un ángel, mi vida”, comentó en otra historia publicada en su cuenta de Instagram.

El estado de los involucrados tras el incidente

A pesar del susto, el hecho no dejó personas lesionadas de gravedad. En los videos se observa que la conductora de la motocicleta logró ponerse de pie tras el impacto, lo que generó alivio entre los presentes.

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Todo indica que se trató de un accidente menor, conocido comúnmente como “choque de latas”, en el que solo se registran daños materiales.

El episodio generó varias reacciones en redes sociales, donde seguidores de la pareja destacaron la importancia de que no hubiera consecuencias graves.