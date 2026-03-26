“Hoy estaríamos felices”: Sonia Restrepo aparece en redes junto a la hermana de Yeison Jiménez

Tras dos meses de la partida de Yeison Jiménez y cinco integrantes de su equipo de trabajo, miles de internautas se han interesado por seguir de cerca la vida de sus seres queridos como su esposa y hermana.

Pese a que Sonia Restrepo, madre de los hijos del caldense, no posee redes sociales públicas, su interacción junto a Lina Jiménez ya ha generado que miles de fanáticos sigan al tanto de la vida de la mujer.

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¿Cuál fue el nuevo mensaje de la hermana de Yeison Jiménez?

En las horas más recientes, la empresaria tomó sus redes sociales para compartir una fotografía del intérprete de ‘El mejor’ con un texto en donde señaló: “Hoy estaríamos todos felices”. Ante las especulaciones, entre sus seguidores, Lina compartió otra fotografía en compañía de Sonia, pues ambas lucieron trajes elegantes, maquillaje y peinados elaborados.

Pese a las dudas con respecto a la fecha original de la fotografía, Jiménez publicó una tercera captura en donde dejó ver que se encontraba, al parecer, en la boda del que sería un familiar suyo.

Aunque la empresaria no compartió mayores detalles, dicha imagen dejó ver que se encontraban en un escenario natural lleno de árboles, flores blancas y fotografías de seres queridos sobre el altar en el que se encontraba un sacerdote presidiendo la eucaristía.

Millones de fanáticos del cantante han manifestado buscar consuelo en las publicaciones de la mujer, quien no duda en tomar sus redes para compartir recuerdos de su hermano y mostrar la continuación de su legado por medio de su banda oficial.

Nominaciones de Yeison Jiménez en los premios Nuestra Tierra

Por otro lado, los seguidores de Yeison han manifestado su gran emoción ante las cinco nominaciones que recibió en la nueva edición de los premios Nuestra Tierra con los que se busca rendir un reconocimiento al mejor talento nacional.

Para esta ocasión, el cantante se encuentra nominado en las categorías: Mejor Artista Nuestra Tierra del Año, Mejor Artista Popular, Mejor Canción Popular por ‘Se acabó’ y ‘Destino final’, Mejor Concierto Nuestra Tierra por su show ‘Mi promesa’ en el Campín y Mejor Fandom Nuestra Tierra.

Los ganadores se conocerán durante la gala que se llevará a cabo el próximo 14 de mayo en el Auditorio de Colsubsidio de Bogotá.