Yuli Ruiz no se quedó callada y habló sobre Alejandro Estrada tras su salida de la Casa de los Famosos

La más reciente gala de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia dejó una profunda huella tanto en los televidentes como en los participantes. Yuli Ruiz, quien se convirtió en la nueva eliminada tras obtener apenas el 11,17% de la votación del público, no solo se despidió del sueño de continuar en la competencia, sino que decidió romper el silencio y aclarar los motivos detrás de su polémica ruptura con el actor Alejandro Estrada.

En una entrevista exclusiva con la presentadora Carla Giraldo inmediatamente después de cruzar la puerta de salida, la modelo antioqueña se mostró visiblemente sorprendida y en estado de "shock".

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Ruiz confesó que no esperaba ser la elegida para abandonar la casa, pues se sentía confiada frente a sus compañeros de placa. Sin embargo, el tema central de la conversación giró rápidamente hacia su relación con Estrada, la cual fue uno de los focos de atención durante su permanencia en el reality.

Esto dijo Yuli sobre Alejandro Estrada tras salir de la Casa de los Famosos

En el programa matutino del canal RCN, Buen Día Colombia, la exparticipante respondió a la pregunta sobre ¿qué habría hecho diferente para seguir en competencia? Anrte esto, Ruiz aseguró que se arrepiente de haber terminado su relación con Alejandro y de paso haberse alejado del Team Tormenta.

A pesar de los roces y la creciente rivalidad que se percibía en los últimos días, el momento de la eliminación mostró un matiz diferente.

Alejandro Estrada, quien compartió la sala de eliminación con ella hasta el último segundo, decidió despedirse con un abrazo y palabras de aliento. Ruiz, por su parte, le pidió ayuda para organizar sus pertenencias y le deseó éxito en lo que resta de la competencia, cerrando así un capítulo que mezcló sentimientos personales con la estrategia del programa.

Con la salida de Yuli Ruiz, el ambiente en La Casa de los Famosos Colombia se reconfigura. Las declaraciones de la modelo fuera de la casa prometen generar nuevas reacciones entre los seguidores del programa, mientras los participantes restantes deben lidiar con el vacío que deja una de las figuras que más dio de qué hablar en las últimas semanas.