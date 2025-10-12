CANAL RCN
¡Sin votaciones! El 'jefe' sorprendió y reveló la primera participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 elegida por él

La habitante ya entregó sus primeras declaraciones y generó expectativa. Descubra qué dijo.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
11:02 a. m.
En la mañana de este 10 de diciembre de 2025, a través de las redes oficiales de La Casa de los Famosos Colombia 2026, se anunció a la primera participante revelada por el 'jefe'.

Se trata de Manuela Gómez, que estuvo presente en 'Protagonistas de Nuestra Tele' y, además, fue una de las aspirantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

La oriunda de Medellín ya estuvo presente en las instalaciones de 'la casa más famosa del país' y entregó sus primeras declaraciones. ¿Qué dijo? ¿Cómo será su actitud durante el esperado reality?

Así fue como se anunció a Manuela Gómez como participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026

El Canal RCN, en sus redes sociales, detalló que Manuela Gómez ya se encuentra confirmada para la nueva temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

"La Casa de los Famosos Colombia 3 promete mucho. Para la muestra, una Manuela Gómez que estamos seguros de que no pasará desapercibida. ¿Qué opinan ustedes?", se escribió en el anuncio.

Además, en las redes sociales de La Casa de los Famosos Colombia, se añadió lo siguiente:

¡Bienvenida a esta casa, Manuela! Eres la primera participante revelada por el 'jefe' de La Casa de los Famosos Colombia y será todo un placer volver a verte en las pantallas.

Estas fueron las primeras declaraciones de Manuela Gómez tras ser confirmada en La Casa de los Famosos Colombia 2026

En un video publicado en las redes sociales de La Casa de los Famosos Colombia, Manuela Gómez comenzó a palpitar su participación en el reality.

"Voy a estar en la tercera temporada de La Casa de los Famosos y aquí estoy para darlo todo. ¿Yina Calderón? No me importa ni me interesa. Estoy solterísima, pero no a la orden", declaró.

"Las personas falsas me dan alergia. No hay nada como decir las cosas de frente", dijo también.

