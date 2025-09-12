Votaciones abiertas para elegir al octavo grupo de aspirantes a La casa de los famosos 2026

Aquí le contamos las nuevas aspirantes que quieren ingresar a la casa más famosa de Colombia.

¿Quiénes son las nuevas aspirantes a La casa de los famosos Colombia?



Las votaciones estarán disponibles desde las 7:00 a. m. de este lunes 8 de diciembre hasta el domingo 14 a las 4:00 p. m. El nombre del famoso que ingresará al reality se anunciará a las 7:00 p. m. en Noticias RCN.

Tatiana Murillo, conocida como la Barbie colombiana, es una de las creadoras de contenido más populares del país. Ha ganado reconocimiento por la seguridad con la que proyecta su personalidad en redes sociales. En la actualidad, la Barbie colombiana cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales, quienes destacan su autenticidad, belleza y carisma. Sin duda, uno de los rasgos que más podría sobresalir en el reality es su carácter directo y su estilo sin filtros. Kim Zuluaga se ha vuelto tendencia en varias plataformas digitales gracias a su talento en la música y a las historias personales que comparte con su audiencia. Otra aspirante del octavo grupo es Yuli Ruiz, reconocida en redes sociales por su estilo auténtico. Además, ha destacado como modelo, empresaria y creadora de contenido, demostrando que la moda es un componente esencial en su vida. Giselle Watson ha sido tendencia en los últimos años tras su participación en el programa Protagonistas de Nuestra Tele del Canal RCN, donde obtuvo gran reconocimiento por parte del público. María Camila Arbeláez, conocida como Mila y originaria de Medellín, se ha posicionado como una de las creadoras de contenido más destacadas del país al compartir aspectos de su vida diaria a través de videos en redes sociales. Kelly García, popularmente conocida como La Chiki Oficial, ha ganado fuerza en plataformas digitales por su autenticidad, creatividad y trabajo como influenciadora y comediante colombiana.

¿Cómo votar por los aspirantes a La casa de los famosos Colombia?