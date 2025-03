'Coco' generó conmoción en La Casa de los Famosos Colombia: ¿A quién nominó tras su salida?

Este domingo 9 de marzo, se llevó a cabo la sexta gala de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2. Dicha ceremonia estuvo llena de tensión y nerviosismo, pues varios participantes estaban preocupados por la salud de Mauricio Figueroa, quien estaba en la Placa. Al final, fue Gonzalo Escobar, mejor conocido como 'Coco', quien le dijo adiós al reality del Canal RCN.

La Placa estaba compuesta por La Toxi Costeña', 'El Negro' Salas, Figueroa, 'La Abuela' y Escobar. La gala de Posicionamiento dio mucho de qué hablar. Aleyda Gaviria fue sancionada por El Jefe y no podrá participar en la prueba de liderazgo la próxima semana. Todo por su excesivo uso de groserías contra Luis Fernando Salas. Varios famosos aprovecharon dicha gala para expresarle inconformidades a Coco. Otros la usaron para despedirse de Figueroa, quien terminó salvándose.

Así quedaron las votaciones de La Casa de los Famosos Colombia 2:

'La Toxi Costeña': 37.38%. 'El Negro' Salas: 31.47%. Mauricio Figueroa: 17.58%. 'La Abuela': 8.29%. Gonzalo Escobar: 5.28%.

Pues bien, después de salir, el actor pereirano se reunió con Carla Giraldo y Marcelo Cezán. Su nominación dio mucho de qué hablar en la Casa.

La Casa de los Famosos Colombia 2: ¿A quién nominó Coco?

"Me parece una persona que es muy estratega, muy inteligente pero no le compró ya su personaje. por eso la nómino. Uno tiene que aceptar las cosas", fue la explicación que dio Escobar tras nominar a Melissa Gate.

"¡No! No me lo esperaba. Ojalá me vaya pronto (entre risas), igual el jueves nos ganamos esa salvación. Vea pues, Coco me odiaba más a mí", dijo Gate cuando se enteró de su nominación.

"Sí (sintió que sus compañeros en la Casa no entendieron su juego). Yo abrí mis cartas hace 15 días nominando a 'La Liendra'. Nominé a una persona peligrosa, un contrincante complicado. ¡Pero eso es el juego! Carla, Marcelo y Colombia yo no estoy acostumbrado al maltrato, si vamos a jugar hagamos las cosas bien. Llegué solo, me voy a ir solo. Ni con alianzas, ni con grupos", agregó 'Coco'.

La Casa de los Famosos Colombia 2: todos los eliminados