Juan Daniel Oviedo, el fenómeno de las elecciones de este 8 de marzo

Juan Daniel Oviedo se consolidó como fenómeno electoral de la jornada electoral de este 8 de marzo al lograr más de un millón de votos en la Gran Consulta por Colombia, superando incluso al ganador de la Consulta de la Esperanza de hace cuatro años, Sergio Fajardo, y a todos los segundos lugares de consultas anteriores, sin contar con el respaldo de partidos tradicionales o maquinarias políticas.

El candidato logró concentrar el voto de centro que en elecciones previas se había mostrado disperso en las encuestas.

Estoy aquí dispuesto a hacer la tarea y sumar. Estamos convencidos que vienen muy buenas cosas para nuestro proyecto político.

¿Cómo logró Juan Daniel Oviedo revolucionar el centro en Colombia?

Su votación resultó especialmente significativa considerando que su estructura de campaña funcionó durante ocho meses al borde de la quiebra, según sus propias palabras.

Aunque no logró ganar la consulta, el candidato atribuyó sus resultados a la "ausencia de unas estructuras políticas territoriales para poder difundir nuestra voz en el marco de unas elecciones legislativas que funciona a partir de las estructuras".

La votación de Oviedo superó a otros 15 candidatos que participaron en el tarjetón de las consultas, posicionándose como la segunda mayor votación.

Además, obtuvo respaldo en regiones apartadas que no pudo visitar durante la campaña, atribuyendo este fenómeno al uso de redes sociales con un buen propósito de sumar.

¿Juan Daniel Oviedo será la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia?

Respecto a una posible fórmula vicepresidencial con Paloma Valencia, ganadora de La Gran Consulta por el Centro Democrático, Oviedo señaló:

Hasta el momento no ha habido ninguna propuesta de parte de Paloma Valencia alrededor de la vicepresidencia (…) Mi compromiso es honrar la palabra (…) No sé si mis votos verdaderamente van a sumar o no van a sumar en esta carrera.

El candidato también se refirió a los ataques recibidos durante las últimas semanas de campaña, afirmando que "en Colombia cientos de miles de personas simplemente por ser distintas son ignoradas o desvaloradas".

Durante ese período, fue tendencia número uno en redes sociales por más de cinco días en X e Instagram.

Oviedo enfatizó su mensaje de centro político: "Nuestro compromiso es demostrar que el centro existe, que el centro político es una alternativa sensata, de dejar de gritar, de escuchar, de saber hacer equipo, de sumar entre distintos".