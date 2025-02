Recién eliminado de la Casa de los Famosos solicitó visitar a 'Epa Colombia' en la cárcel: "Injusto"

La Casa de los Famosos Colombia en su segunda temporada sigue causando revolución. Hasta el momento se han presentado tres salidas por petición del público.

Sin lugar a dudas, la salida que más llamó la atención fue la de Marlon Solorzano, quien en 15 días sostuvo una relación con la modelo Karina García. Sin embargo, el público optó por eliminarlo.

Al interior de la casa más famosa de Colombia, se ha hablado mucho de la 'Epa Colombia'. Sin embargo, los participantes no saben que fue capturada justo días después del inicio del reality.

Marlon Solorzano quedó en 'shock' al enterarse que 'Epa Colombia' está en la cárcel

Marlon Solorzano, reciente eliminado de La Casa de los Famosos, se conmovió al enterarse que Daneidy Barrera está pagando su pena en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

“Una de las cosas que más me sorprendió al salir fue ver que una celebridad y empresaria como Daneidy estuviera en prisión por algo que ya incluso pagó de más”, inició Marlon.

Y agregó que "muchas veces con mi amiga Yina (Calderón) le pedimos apoyo desde la casa de los famosos y no sabíamos de esta situación, y hoy por hoy Yina no lo sabe, por eso decidimos más que hablar, pasar a la acción y mostrar mi solidaridad con este caso, ya que me parece injusto que por romper un vidrio y por mostrar inconformidad con un tema político, hoy se prive de la libertad a una empresaria".

En el mismo post pidió visitar a la 'Epa Colombia' "para dar su granito de arena".