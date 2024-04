"Hay una niña en La Casa de los Famosos": Julián Trujillo reveló actividad paranormal

Con cada día que pasa, La Casa de los Famosos ofrece nuevas historias. Esta vez, el protagonista fue Julián Trujillo quien reveló una supuesta actividad paranormal en el set del reality del Canal RCN y la app de ViX. Juan David Zapata, el noveno eliminado de esta producción, habría sido testigo de la presencia de una niña antes de su salida.

Trujillo conoce en profundidad las instalaciones del Canal RCN. El actor bogotano, 37 años, grabó 'Enfermeras' en dicha locación. Recordemos que interpretó al 'Jefe Álvaro Rojas' y se hizo conocer a nivel nacional. Pues bien, en los 373 episodios en los que figuró tuvo tiempo de sobra de recorrer todos los pasillos e interactuar con los trabajadores de la zona.

El actor de otras telenovelas como 'La Ley del Corazón' habló con los vigilantes del recinto, quienes le aseguraron que en el mismo edificio en el que se está grabando La Casa de los Famosos, "se aparece una niña".

¿Qué dijo Julián Trujillo sobre la actividad paranormal en La Casa de los Famosos

"Mientras grabábamos ('Enfermeras'), nosotros fuimos a preguntar a la portería para saber si este asunto era un mito o era verdad y nos dijeron que en este edificio se aparece una niña. Cómo Juan David (Zapata) iba a saber eso, él lo dijo en serio. Yo le pregunté si había visto una niña y me dijo que 'una mujer'", señaló el actor, quien conversó del tema con Diana Ángel.

"Él (Zapata) vivió eso hace rato, como dos o tres semanas. Dijo que lo asustaron, que era como una mujer. Después Ornella (Sierra) qué fue lo que dijo, que había sentido algo. ¡Ay no cállate! Yo soy muy perceptiva con eso, pero he sentido mucha tranquilidad. En 'El Cielo' no he sentido nada; al contrario, yo he dormido muy tranquila ahí", agregó la actriz capitalina, de 48 años.

Video de Julián Trujillo hablando de una "niña" en La Casa de los Famosos

