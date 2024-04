Piden dura sanción contra Karen por polémicas palabras contra Julián en La Casa de los Famosos

Este domingo, la Casa de los Famosos vivió una nueva noche de eliminación, la cual dejó a Sandra Muñoz y Juan David Zapata como la octava y el noveno eliminado en lo que va de la competencia. Los dos participantes tuvieron un porcentaje menor al de sus contrincantes, La Segura, Julián Trujillo, Martha Bolaños e Isabella Santiago, quienes se salvaron.

Ahora, más allá de lo que se vivió en la eliminación, una gran polémica se ha desatado en redes sociales por el actuar de Karen Sevillano contra Julián Trujillo en varias ocasiones.

Y es que los internautas han pedido de manera severa que se le sancione o expulse a la creadora de 'contenido por insultar fuertemente a su compañero.

¿Cuáles fueron las palabras de Karen contra Julián?

Palabras como 'infeliz', 'desgraciado' y otras se escucharon por parte de Karen. Todo esto se dio luego del famoso 'brunch' que se realiza entre los nominados antes de la gala de eliminación. Allí, Julián tuvo un cruce con Natalia Segura, quien después contó todo lo que paso y desató la gran polémica.

“Infeliz, perro sarnoso, porque no le voy a decir más nada, sino el infeliz del Julián Trujillo, como la vio sola y desprotegida de mí, porque él no ama al prójimo, no se ama ni a sí mismo, infeliz. Qué pesar de la novia de ese señor, qué pesar, cómo la tendrá de manipulada y maltratada emocionalmente", dijo ante las cámaras.

No obstante, la influenciadora no solo insultó a Julián, sino también tuvo fuertes palabras contra Martha. "Y viene la perra de la Martha que parece 1500 de pescuezo a estarme nombrando en su trompa hedionda. Cuando yo a Martha la tengo como pescado de restaurante, ni la pelo ni la como”, afirmó.

Lo anterior ha despertado la ira de miles de usuarios que exigen la expulsión rotunda hacia Karen, pues de acuerdo con los comentarios eso genera violencia.

Estos son los dos primeros nominados de la semana

La gala de eliminación dejó dos nominados para la placa, como sucede habitualmente. Tras la salida de Sandra Muñoz, el primer nombre en sentenciarse fue el de Miguel Melfi, quien ha estado varias veces nominado.

El nominado de Juan David, quien quedó eliminado, fue Isabella Santiago, mujer con la que tuvo varios encontrones en la casa.