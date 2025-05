La Jesuu entregó sus razones para no salvar a Altafulla: "No lo pensé mucho"

El final de la segunda temporada de la Casa de Los Famosos Colombia está cada vez más cerca. Por esta razón, los participantes que siguen en la competencia están jugando de manera muy estratégica sus cartas previo a los últimos días al aire en el Canal RCN.

La Jesuu, quien es la actual líder de la semana, tenía la oportunidad de sacar a uno de sus compañeros de la placa de nominación. Salvó a La Toxi Costeña, dejando a Emiro, Mateo Varela y al nombre de la discordia: Altafulla, como los posible eliminados.

¿Por qué no salvar a Altafulla? Esto dijo la Jesuu

Tras su decisión, la vallecaucana recibió el agradecimiento de La Toxi Costeña. Posteriormente, en medio de una conversación con Melissa Gate, le confesó que no lo pensó mucho, dejando claro que no fue estrategia, sino una forma de devolver favores.

Melissa manifestó que llegaron a pensar que votaría por Altafulla, a lo que comentó. "Ni me lavaron el cerebro ni nada. Yo lo aprecio mucho a él y todo, pero igual nosotros nos volvimos amigos de un tiempo pa' acá. Cindy (La Toxi) me trajo a la competencia... yo no tenía nada qué pensar".

El castigo que el jefe le impuso a La Jesuu

En la noche de este viernes 30 de mayo, el jefe tomó una decisión tras la prueba de beneficio y castigo, en donde los ganadores fueron Andrés Altafulla, Emiro Navarro y 'La Toxi Costeña', mientras que perdieron Melissa Gate, Mateo Varela y La Jesuu.

¿Saben qué? Si los familiares que ganaron van a disfrutar del beneficio, pues los familiares que perdieron van a disfrutar del castigo. Entonces vamos a evocar una época de esas inolvidables porque cuando ustedes escuchen este sonido (un timbre), los participantes van a ser los estudiantes y sus seres queridos serán esos profesores furiosos y cuchillas. No quiero a nadie condescendiente.

"Lo vamos a hacer rígidos, bien juiciosos esos familiares asumiendo su papel. El castigo lo harán por turnos y cada pareja deberá subir al menos dos veces para cumplir con el reto. ¿Estamos? Ese timbre puede sonar en cualquier momento", concluyó Carla Giraldo, quien comunicó la decisión.