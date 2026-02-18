Cinco ciudades del mundo que lideran el turismo para viajar solo o sola

Viajar sin compañía dejó de ser una tendencia marginal para convertirse en una forma consolidada de turismo. Estudios recientes del sector indican que cada vez más personas eligen desplazarse solas o solos para tener mayor control sobre sus tiempos, intereses y presupuesto.

De acuerdo con un informe realizado por Booking, más del 60 % de los viajeros a nivel mundial manifestó interés en realizar viajes en solitario, motivados por la autonomía y el bienestar personal.

En ese contexto, expertos en turismo coinciden en que no todos los destinos ofrecen las mismas condiciones para este tipo de experiencia.

Factores como la seguridad, el transporte público, la conectividad y la oferta cultural resultan determinantes.

Ciudades seguras para viajar solo o sola

La seguridad es el principal criterio. El Global Peace Index 2023, elaborado por el Institute for Economics & Peace, destaca a varios países europeos, asiáticos y de Oceanía por sus bajos índices de criminalidad y estabilidad social.

En ese grupo se encuentra Lisboa, una ciudad reconocida por su ambiente tranquilo, transporte eficiente y costos moderados frente a otras capitales europeas. Caminar por barrios históricos como Alfama o recorrer la ciudad en tranvía permite un turismo pausado y accesible.

También figura Kioto, en Japón, un destino valorado por su orden, respeto al visitante y altos estándares de seguridad. Según datos del mismo índice, Japón se mantiene entre los países más seguros del mundo, lo que facilita los desplazamientos individuales y la exploración cultural sin contratiempos.

¿Qué ciudades ofrecen mejores experiencias culturales para viajar solo o sola?

Además de la seguridad, la posibilidad de acceder a actividades culturales sin depender de planes grupales es clave.

En América del Norte, Vancouver se destaca por su combinación de naturaleza y vida urbana. Informes de Travel + Leisure señalan que la ciudad canadiense cuenta con una de las mejores calidades de vida del continente, además de infraestructura pensada para peatones y ciclistas.

En Europa, Barcelona continúa siendo uno de los destinos más atractivos para viajeros independientes. Museos, playas urbanas y recorridos arquitectónicos permiten adaptar la agenda sin rigidez. La ciudad recibe millones de turistas al año y cuenta con amplia oferta de alojamiento y transporte.

Por su parte, en Oceanía, Melbourne aparece con frecuencia en rankings internacionales por su vida cultural, eventos artísticos y facilidad para integrarse a la dinámica local.

El World Economic Forum, en su informe de competitividad turística, resalta a Australia por su infraestructura y servicios orientados al viajero.

RELACIONADO Así se vivió la mística Celebración Ancestral Quillasinga en Nariño

En conjunto, estas ciudades ofrecen condiciones favorables para quienes deciden viajar solo o sola: seguridad, diversidad cultural y opciones para moverse sin itinerarios estrictos. Más allá del destino, el turismo en solitario continúa consolidándose como una alternativa que prioriza la experiencia personal y el ritmo propio.