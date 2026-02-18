Abuelita arrojó agua a un "therian" y el video encendió las redes

Un video grabado en plena vía pública se convirtió en tendencia en redes sociales y abrió un debate inesperado sobre convivencia, identidad y límites del comportamiento en espacios comunes.

Las imágenes mostraron a una abuelita arrojándole agua a un joven identificado como “therian”, luego de que este simulara orinar la pared de un negocio. El hecho ocurrió en Coatzacoalcos, México y rápidamente se volvió viral.

Video viral de abuelita arrojándole agua a un “therian”

En el clip, que circula en plataformas como X, Instagram, Facebook y TikTok, se observa al individuo agachado frente al muro del establecimiento, imitando conductas animales.

Segundos después, la adulta mayor sale del local visiblemente molesta y le lanza un recipiente con agua para ahuyentarlo. El joven se retira del lugar mientras transeúntes observan la escena.

Aunque el hecho duró apenas unos segundos, fue suficiente para generar miles de comentarios, reacciones y compartidos.

Muchos usuarios celebraron la acción de la mujer con frases irónicas como: “De mil amores le echó agua a mis pitbull” o “le hubiera echado agua bendita para sacarle los malos espíritus”.

Otros, en cambio, llamaron a la reflexión y pidieron no ridiculizar ni agredir a personas por su forma de expresarse.

Qué es un “therian” y por qué el fenómeno genera debate social

El término therian se refiere a personas que en su mayoría jóvenes aseguran sentir una conexión profunda con un animal, al que consideran parte de su identidad.

Algunos describen este vínculo como emocional o simbólico, mientras otros lo entienden desde una dimensión espiritual o psicológica.

En los últimos años, esta tribu juvenil ganó visibilidad en países de América Latina como Argentina, México y Chile. Lo que comenzó como una expresión marginal en foros digitales hoy se observa en parques, plazas y espacios públicos.

Grupos de jóvenes se reúnen para caminar en cuatro patas, ladrar, aullar u olfatear el suelo, muchas veces usando máscaras, colas y accesorios inspirados en animales.

Sus integrantes insisten en que no se trata de un juego ni de una actuación, sino de una vivencia con identidad. Sin embargo, el fenómeno también ha despertado preocupación social, especialmente tras denuncias por comportamientos inapropiados, episodios de confrontación y situaciones que afectan la convivencia ciudadana.

El video de la abuelita volvió a poner el tema sobre la mesa. Mientras algunos defienden el derecho a la libre expresión, otros cuestionan los límites cuando estas conductas ocurren en espacios privados o frente a negocios y viviendas.

Por ahora, el clip sigue circulando y sumando visualizaciones, convirtiéndose en un reflejo del choque entre nuevas formas de identidad juvenil y normas tradicionales de convivencia.