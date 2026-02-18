CANAL RCN
Tendencias

Bad Bunny debutará como actor en cine: así será su primera película protagónica

Bad Bunny dará el salto al cine con un protagónico histórico dirigido por Residente. ¿En qué consistirá la película?

Bad Bunny
Foto: AFP.

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
06:29 p. m.
El fenómeno global de Bad Bunny sigue expandiendo sus fronteras. Esta vez, el artista puertorriqueño dará un paso decisivo en su carrera al asumir su primer rol protagónico en cine, consolidando su faceta como actor en la película Porto Rico.

La película en la que será protagonista Bad Bunny marcará, además, el debut como director de Residente, uno de los referentes creativos más influyentes de la música latina.

La producción, anunciada oficialmente por la casa productora 1868 Studios, promete ser uno de los proyectos cinematográficos latinos más ambiciosos de los últimos años.

Según el comunicado, Porto Rico abordará la historia y los orígenes de Puerto Rico desde una mirada cruda, honesta y profundamente identitaria.

Bad Bunny actor: su primer protagónico en cine y un reto histórico

El guion fue escrito por Residente junto al reconocido dramaturgo y cineasta Alexander Dinelaris, recordado por su trabajo en Birdman y The Revenant.

La historia está inspirada en eventos reales y ha sido definida por su director como un “western caribeño”, una apuesta estética poco explorada en el cine regional.

Para Residente, la elección de Bad Bunny no es casual. En un extenso mensaje publicado en Instagram, el artista explicó que buscaba algo más que talento interpretativo: “No estoy buscando a un actor, estoy buscando a alguien que le duela Puerto Rico tanto como a mí”.

Además, confirmó que el proyecto contará con el acompañamiento de historiadores para garantizar rigor y fidelidad narrativa.

El reparto refuerza la magnitud de la propuesta. Figuras de peso internacional como Javier Bardem, Viggo Mortensen y Edward Norton formarán parte del elenco, aportando experiencia y prestigio a una historia profundamente latinoamericana.

Residente director y un elenco estelar para contar la historia de Puerto Rico

Desde la producción, Erick Douât acompañará a Residente por parte de 1868 Studios, mientras que Norton, Bill Migliori y Michael Bederman producirán desde Class 5 Films.

El propio Norton destacó la relevancia cultural del proyecto, señalando que la unión creativa entre Residente y Bad Bunny será “como una llama encontrando el cartucho de dinamita que la estaba esperando”.

A este equipo se suma como productor ejecutivo el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, ganador del Oscar, lo que refuerza aún más las expectativas alrededor de Porto Rico.

Fundada en 2020 como una alianza entre Sony Music Entertainment y Residente, 1868 Studios nació con el objetivo de crear y distribuir historias latinas con alcance global. Porto Rico se perfila como su proyecto más ambicioso hasta la fecha.

Con este anuncio, Bad Bunny amplía su impacto cultural más allá de la música, mientras Residente asume un nuevo rol creativo. Ambos coinciden en un punto clave: contar la historia de Puerto Rico desde adentro, con voz propia y sin concesiones.

