Manelyk mostró en All-Stars el regalo de Yina Calderón: así reaccionaron los famosos

El intercambio entre casas de La Casa de los Famosos Colombiay All-Stars dejó momentos memorables, pero ninguno tan inesperado como el gesto que Yina Calderón tuvo con Manelyk González.

Aunque su relación comenzó con frialdad y recelo, con el paso de los días la tensión entre ellas dio paso a una convivencia más cordial y, sorprendentemente, a un gesto de reconciliación.

Antes de que Manelyk regresara a la casa All-Stars el viernes 11 de abril, Yina decidió entregarle un regalo que nadie vio venir: una virgen de Guadalupe bañada en oro, la cual le habría regalado hace uno meses Epa Colombia.

Según contaron en la gala de ese día, fue un acto simbólico que representó el cambio de actitud entre ambas. Durante su despedida, la mexicana se dirigió a Yina con afecto: “Y tú, quiero que seas mi amiga porque eres una súper persona… te voy a abrazar, quieras o no”, lo que generó risas y emoción entre los presentes.

El regalo que sorprendió a todos

Ya de vuelta en la casa All-Stars, Manelyk no tardó en contarle a sus compañeros lo sucedido en Colombia, y especialmente el detalle que recibió de Yina.

Mostrándolo con orgullo, les dijo: “No es bañado. Es oro. Me dijo que era para que me cuidara de todas esas víboras”, provocando risas entre Caramelo y Rey Grupo, quienes no podían creer el millonario obsequio.

¿Nueva amistad a las afueras?

Lo que parecía una relación destinada al choque, terminó dejando una puerta abierta a una posible amistad entre dos personalidades explosivas.

El gesto de Yina y la forma en la que Manelyk lo valoró, demostraron que hasta en los realities más tensos, hay espacio para la reconciliación y las sorpresas.