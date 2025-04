La Liendra reacciona a su nominación en La casa de los famosos Colombia: ¿se molestó?

Los participantes de La casa de los famosos Colombia se encuentran viviendo días bastantes importantes para el desarrollo de la competencia. Tras la más reciente gala de eliminación, que despidió a un nuevo participante, las emociones y la tensión han aumentado en el lugar.

El creador de contenido se llevó una inesperada sorpresa, tras la más reciente eliminación de Laura González. La modelo obtuvo la votación más baja por lo que su salida se disputó entre su compañero Fernando Solórzano, quien se sintió aliviado al conocer su puntaje.

Como es de costumbre, la eliminada tuvo la última labor de dejar a un nominado en la placa, de modo que, decidió poner en riesgo a La Liendra, quien se encontraba junto a sus compañeros para conocer al primer participante en riesgo de la semana.

La aparición de su foto lo llenó de impacto ya que su primera reacción fue aplaudir mientras manifestó que la noticia le generó alegría.

Estamos en la placa pero no me da miedo porque quiero saber cómo estoy jugando. No me importa mucho lo que suceda porque si sigo haciendo lo que me gusta, me iré feliz.