CANAL RCN
Tendencias

Revelan las cartas que Yeison Jiménez escribió a sus fans de Medellín antes de morir

Las cartas que Yeison Jiménez dejó a sus seguidores en Medellín hoy conmueven a Colombia. Mensajes escritos de puño y letra que reflejan su cercanía y legado.

Yeison Jiménez, carta a fans
Foto: Yeison jiménez y captura de pantalla

Noticias RCN

enero 13 de 2026
05:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La tristeza por la muerte de Yeison Jiménez sigue latente en Colombia a tres días del accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero en Paipa, en el que también fallecieron integrantes de su equipo de trabajo.

Hermano de Yeison Jiménez rompe el silencio y hace dura confesión tras su muerte
RELACIONADO

Hermano de Yeison Jiménez rompe el silencio y hace dura confesión tras su muerte

Los homenajes no se detienen y el país continúa despidiendo a quien para muchos fue el mayor exponente de la música popular del momento.

En Medellín, una de las ciudades donde el artista siempre se sintió querido, sus seguidores revivieron uno de los recuerdos más emotivos que dejó Yeison: unas cartas escritas de puño y letra que hoy cobran un significado especial.

Las cartas de Yeison Jiménez que hoy conmueven a Medellín

El club de fans de Yeison Jiménez en Medellín reveló a Telemedellínlas cartas que el cantante les entregó durante su última visita a la ciudad. En ellas, el artista dejó mensajes de agradecimiento y cercanía que hoy se leen entre lágrimas.

Video de cámara de seguridad mostraría el instante del accidente aéreo de Yeison Jiménez
RELACIONADO

Video de cámara de seguridad mostraría el instante del accidente aéreo de Yeison Jiménez

"Nunca tendré como pagarles tanto amor, pero siempre lo haré con el corazón", escribió Yeison con su piño, una frase que para sus seguidores resume la relación especial que construyó con su público.

Yeison Jimenez: carta a fans de Medellín

Para Yurleidy Gómez, presidenta del Club de Fans Medellín, esas palabras representan mucho más que un recuerdo. “Todas venimos desde un principio muy abajo, donde él estaba en sus inicios, a tener que llegar a hacerle un homenaje es duro. Realmente Yeison fue muy especial con cada una”, expresó para el medio citado.

Recuerdos, homenajes y el último adiós en Bogotá

Mientras tanto, la familia del artista confirmó que el último adiós a Yeison Jiménez se realizará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá.

Yeison Jiménez, uno de los artistas más cotizados de Colombia: ¿Cuánto cobraba por concierto?
RELACIONADO

Yeison Jiménez, uno de los artistas más cotizados de Colombia: ¿Cuánto cobraba por concierto?

El homenaje será de acceso gratuito hasta completar el aforo permitido y se desarrollará entre las 12:00 p.m. y las 10:00 p.m.

Las autoridades y la familia hicieron un llamado a no caer en engaños por redes sociales, donde se están ofreciendo supuestas boletas. Habrá dos jornadas de ingreso. La primera desde el mediodía hasta las 4:00 p.m. y la segunda de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

“Mi promesa”: Yeison Jiménez explicó por qué su tour nacional llevó dicho nombre

La casa de los famosos

Participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 afirmó que tiene esquizofrenia

La casa de los famosos

¡Insólito! Este es el primer nominado que está en riesgo de salir de La Casa de los Famosos

Otras Noticias

Procuraduría General de la Nación

Senador Carlos Motoa denuncia a ministros por no responder citación sobre emergencia económica

Según lo expuesto en el documento, los jefes de cartera no respondieron dentro del plazo legal los cuestionarios enviados en el marco del control político a la emergencia económica y social decretada por el Ejecutivo.

Fútbol

Tiene 12 años, mide 1,90 y fue tendencia en el Baby Fútbol: él es Jhon Sebastián Ruiz

Tiene 12 años, mide más de 1,90 metros y se volvió viral en el Baby Fútbol 2026. La historia de Jhon Sebastián Ruiz, un niño que lucha, sueña y sorprende en Medellín.

Venezuela

Foro Penal confirma la excarcelación de 56 presos políticos en Venezuela

Dólar

Dólar rompe la barrera de los $3.700 y cae a mínimos que no se veían hace días en Colombia

Medicamentos

Denuncian negocio redondo para facilitar trámites en el sistema digital de la Nueva EPS: ¿de qué trata?