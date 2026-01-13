Revelan las cartas que Yeison Jiménez escribió a sus fans de Medellín antes de morir

La tristeza por la muerte de Yeison Jiménez sigue latente en Colombia a tres días del accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero en Paipa, en el que también fallecieron integrantes de su equipo de trabajo.

Los homenajes no se detienen y el país continúa despidiendo a quien para muchos fue el mayor exponente de la música popular del momento.

En Medellín, una de las ciudades donde el artista siempre se sintió querido, sus seguidores revivieron uno de los recuerdos más emotivos que dejó Yeison: unas cartas escritas de puño y letra que hoy cobran un significado especial.

Las cartas de Yeison Jiménez que hoy conmueven a Medellín

El club de fans de Yeison Jiménez en Medellín reveló a Telemedellínlas cartas que el cantante les entregó durante su última visita a la ciudad. En ellas, el artista dejó mensajes de agradecimiento y cercanía que hoy se leen entre lágrimas.

"Nunca tendré como pagarles tanto amor, pero siempre lo haré con el corazón", escribió Yeison con su piño, una frase que para sus seguidores resume la relación especial que construyó con su público.

Para Yurleidy Gómez, presidenta del Club de Fans Medellín, esas palabras representan mucho más que un recuerdo. “Todas venimos desde un principio muy abajo, donde él estaba en sus inicios, a tener que llegar a hacerle un homenaje es duro. Realmente Yeison fue muy especial con cada una”, expresó para el medio citado.

Recuerdos, homenajes y el último adiós en Bogotá

Mientras tanto, la familia del artista confirmó que el último adiós a Yeison Jiménez se realizará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá.

El homenaje será de acceso gratuito hasta completar el aforo permitido y se desarrollará entre las 12:00 p.m. y las 10:00 p.m.

Las autoridades y la familia hicieron un llamado a no caer en engaños por redes sociales, donde se están ofreciendo supuestas boletas. Habrá dos jornadas de ingreso. La primera desde el mediodía hasta las 4:00 p.m. y la segunda de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.