“Mi promesa”: Yeison Jiménez explicó por qué su tour nacional llevó dicho nombre

El país entero sigue consternado ante la trágica muerte de Yeison Jiménez, quien perdió la vida el pasado sábado 10 de enero en un accidente aéreo en el que otras cinco personas también fallecieron en el siniestro.

Por esto, millones de colombianos se han tomado las redes sociales para expresar sentidos mensaje y recordar al cantante por medio de su música y sus sentidas palabras. Ante la situación de dolor, para miles de fanáticos, algunas de sus más virales entrevistas son nuevamente tendencia en internet.

Yeison Jiménez habló de su promesa a Dios

No cabe duda de que el intérprete de éxitos como ‘Ni tengo ni necesito’, ‘Aventurero’, ‘Tenías razón’, ‘Qué día es hoy’, entre otros, fue un fiel creyente en Dios y en su palabra por lo que, por medio de sus redes y algunas letras, Jiménez siempre dio a conocer su gratitud y su fe.

Ante la lamentable noticia, que hoy enluta a millones de fanáticos, ya han empezado a desempolvarse algunas de las más reveladoras entrevistas en las que el hombre dio a conocer detalles inéditos de su vida y sus proyectos musicales.

Yeison Jiménez logró hitos inimaginables para el género popular en el país. Esto lo llevó ante los micrófonos de importantes revistas como Billboard en donde también comentó detalles sobre la peculiar elección que lo llevó a usar la frase “mi promesa” para darle vida al tour con el que hizo historia.

En medio de una entrevista, para Billboard Colombia, el caldense manifestó que dicho nombre nace a raíz de una promesa que tanto “él le hizo a Dios y Dios le hizo a él”. Sus razones también revelaron parte del sistema de creencias religiosas al que el artista siempre hizo mención en sus canciones.

“Yo creo que tiene dos interpretaciones. Me la hizo Dios a mí y se la hice yo a Dios. Cuando estaba más peladito yo decía ‘Me prometo que voy a llenar un estadio’, entonces fue como una promesa que me hice a mí mismo. Y hace como diez años estaba leyendo la Biblia y leí un capítulo que se llama Génesis 12 1-6 que es la promesa de Dios a Abram y me pareció curioso porque me enlazaba muy bien con lo que yo estaba pensando. Me gustó la cita y dije 'La voy a coger para el tour'”, explicó el artista para Billboard Colombia.

¿En dónde despedirán a Yeison Jiménez?

Por otro lado, la familia de Yeison Jiménez ya ha confirmado el lugar, la fecha y la hora de la que será la despedida en honor a su memoria. El homenaje será este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena en dos jornadas que serán totalmente gratuitas.

La primera de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. y la segunda será de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., hasta completar el aforo en cada una de las jornadas. El ingreso estará permitido para mayores de 16 años con acompañantes, no se permite el ingreso de personas en estado de embriaguez, no hay venta de alcohol, prohibido el ingreso de alimentos, bebidas y velas.