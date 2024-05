VIDEO | Julián Trujillo hizo fuerte revelación y rompió en llanto en La Casa de los Famosos

El 'Team Galáctico' ha gozado del respaldo del público en las últimas dos galas de eliminación. Sebastián González fue el primero en recibir un 'espaldarazo' por parte de los seguidores del reality del Canal RCN y la app de ViX. Pues bien, en la última ceremonia, Julián Trujillo arrasó con las votaciones y fue el primero en salir de la temida sala.

El pasado 12 de mayo, González acaparó el 45.25% de los votos y provocó preocupación entre los integrantes del 'Team Papillente'. Pues bien, el domingo se llevó a cabo una nueva gala y Trujillo contó con el 45.11%, un porcentaje altísimo teniendo en cuenta las demás celebridades que estaban en la 'Placa de Nominados'.

El actor bogotano, de 37 años, superó con gran diferencia a Ornella Sierra, la segunda concursante que volvió a la Casa. Recordemos que la influenciadora barranquillera se reportó con el 24.26% de los votos. Karen Sevillano y La Segura, dos de las participantes con mayor número de seguidores en redes sociales, quedaron en riesgo.

Finalmente, Sevillano prolongó su estadía en la electrizante producción, con el 16.96%. La creadora de contenido caleña no celebró su salvación, pues su amiga más cercana se convirtió en la decimosexta eliminada. Natalia Segura, con más de 9 millones de seguidores en Instagram, consiguió el 13.67% y se quedó por fuera de la carrera por los 400 millones de pesos.

Julián Trujillo habló de su salvación en La Casa de los Famosos

"He aprendido mucho de mí, de las relaciones con la gente, del convivir del día a día. He tenido que retarme; de todo y de todos he aprendido que sí puedo. Ha sido una de las experiencias más difíciles, pero también más bonitas", empezó diciendo el actor de 'Enfermeras', quien visitó el confesionario.

Julián Trujillo quiso irse de La Casa de los Famosos

"Al principio me quería ir, pero ahora tengo una sensación de que esta también es mi casa, siento como si me fuera a mudar y, no sé, es duro, pero jamás sentí que esta iba a llegar a ser mi casa", concluyó.