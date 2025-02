Melissa Gate lanzó insultos a Yina Calderón: "Te odiaría pero eres fea, Dios te odió primero"

El domingo pasado, se produjo un terrible encontronazo entre Melissa Gate y Yina Calderón durante el posicionamiento de La Casa de los Famosos Colombia 2025. La creadora de contenido antioqueña eligió a su 'archienemiga' y no se guardó nada. La tensión se hizo sentir entre los demás participantes y entre la audiencia del reality del Canal RCN.

Gate no lo dudó y posicionó a Calderón. Estas participantes arrastran una conocida enemistad desde antes de que comenzara La Casa de los Famosos. Han tenido todo tipo de rifirrafes, a tal punto, que El Jefe ha tenido que 'tomar cartas en el asunto'.

Calderón, quien sorteó la eliminación al recibir el 21.94% de los votos (tercer mejor porcentaje, por detrás de Mauricio Figueroa y Karina García), no guardó silenció y amenazó a Puerta. "Pídale a Dios, si es que crees en él, que yo no vaya a entrar por esa puerta, porque si regreso me voy a encargar de hacerle la vida a cuadritos hasta que usted o yo se vaya de esta casa", le dijo.

Después de la gala de eliminación, el nerviosismo volvió a invadir la Casa. Calderón se salvó y Gate no quedó para nada feliz con los resultados. Eso sí, la DJ huilense volvió a la 'Placa de Nominados' luego de moverse en 'congelados'.

La Casa de los Famosos: ¿Qué le dijo Melissa Gate a Yina Calderón?

"Quiero que te quede algo muy clara querida, yo no te odio. Te odiaría pero eres fea, Dios te odió primero. Tampoco te guardo rencor ni te deseo lo peor, creo que con tu miserable vida es suficiente. Aparte de que eres metida, sapa y chismosa, y todo el tiempo te estás metiendo en mi vida, me sobran más que esas razones para desear que te vayas de esta casa", le empezó diciendo la influenciadora paisa a Calderón.

"Además, eres la única persona en Colombia con la que he tenido problema, de hecho en Colombia", concluyó.

