Melissa Gate llegó a All-Stars sin filtro y ventiló su enemistad con Yina Calderón

La noche del martes 8 de abril estuvo cargada de emociones en La Casa de los Famosos, tanto en su versión colombiana como en la internacional.

El esperado intercambio entre Melissa Gate y Manelyk González se hizo oficial, generando revuelo en ambas casas.

Gate dejó la edición de Colombia para aterrizar en la versión All-Stars de Telemundo, mientras que la reconocida Manelyk, conocida como “La Reina de los Realitys”, llegó al reality colombiano, desatando la incomodidad inmediata de Yina Calderón.

Melissa no se guardó nada al hablar de Yina

Apenas pisó el set de la casa internacional, Melissa Gate fue cuestionada sobre su presencia y no tardó en hablar sobre sus diferencias con Yina Calderón, pues la actitud de ella llamó la atención de los de Telemundo.

Gate detalló el origen de su conflicto con Calderón: “Un día, por ponerse de bocona, de metida, de sapa, empezó a decir que yo no era nadie y que no me conocía ni mi papá, que ni siquiera él me reconoció y que no debía estar en la casa porque no era ninguna famosa”.

Y agregó que le respindió así a Yina: “Mira, querida, antes de hablar de una persona píntate bien las cejas, segundo, tienes las pestañas torcidas, tercero, tu maquillador te detesta”, lo que causó carcajadas en sus nuevos compañeros.

Un video viral que expuso la rivalidad

Según Melissa, esta pelea no nació dentro del reality, sino en un video grabado fuera de la casa, que rápidamente se viralizó en redes sociales. Aunque en los últimos días la tensión entre ambas pareció disminuir, los recuerdos de sus enfrentamientos siguen vivos y ahora también son tema de conversación en el reality internacional.

Sin duda, la llegada de Melissa Gate a La Casa de los Famosos All-Stars promete sacudir la convivencia.