Melissa Gate y Karina García se dijeron de todo en el 'brunch' de La Casa de los Famosos: video

La Casa de los Famosos Colombia se acerca a su recta final y, aunque los nervios por la eliminación del domingo aumentan, fue el brunch de este sábado 24 de mayo el que encendió las emociones.

La dinámica estuvo a cargo de La 'Toxi Costeña', líder de la semana, y la invitada Karina García, quienes lanzaron varias preguntas que incomodaron a más de uno.

La dura frase de Melissa Gate a Karina García

El momento más tenso del brunch fue el enfrentamiento entre Melissa Gate y Karina García.

Todo comenzó cuando Melissa lanzó varias indirectas a Karina, acusándola de haberla involucrada en discusiones y chismes dentro del programa.

“Varias veces me metió en chismes, me insultaron por ella y esos ya son motivos suficientes, es muy extraño las personas que peleen contigo”, expresó la participante.

Karina, sin quedarse atrás, aseguró que Melissa le generaba desconfianza desde que, tras haber aclarado sus diferencias, esta volvió a tomar una actitud hostil.

“Melissa me genera desconfianza porque después que aclaramos los inconvenientes y resultó odiándome sin razón alguna”.

Fue entonces cuando Melissa respondió con una frase que dejó a todos en silencio: “Te odiaría, pero eres fea, Dios te odió primero”. Karina, entre risas, aseguró que sabía que eso no era cierto.

Karina evitó responder con la misma moneda

Tras el tenso intercambio, Karina le confesó a Andrés Altafulla que pensó en devolverle el ataque a Melissa, incluso refiriéndose también a su físico, pero decidió no hacerlo para no herirla. “Preferí no hacerla sentir mal”, dijo.

Los nominados de la semana son: La Jessu, Melissa Gate, Camilo Trujillo y Mateo (Peluche) . Los votos estarán habilitados hasta las 9:30 pm de este domingo 25 de mayo en este enlace .