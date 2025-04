“Eres severo mueble”: Marlon destruyó a Camilo Trujillo en plena gala de La Casa de los Famosos

La tensión volvió a subir en La Casa de los Famosos Colombia tras la inesperada aparición de Marlon Solórzano, quien ingresó nuevamente a la competencia en medio de la dinámica de los “congelados”.

Uno de los blancos principales de su descarga fue Camilo Trujillo, a quien Marlon calificó sin filtros como “mueble”. La crítica no fue solo hacia él, sino también dirigida a quienes lo apoyan dentro del juego como Emiro Navarro, uno de los más cercanos al actor.

Marlon se arremetió contra Camilo Trujillo

Marlon comenzó hablándole a Emiro, con quien había tenido una buena relación dentro del reality,

"Me caíste muy bien, pero no sea bobo con Camilo. Él es la persona más falsa, conveniente y desagradecida que he conocido aquí. Si quiere, siga al lado de él. Si usted es inteligente, atiende lo que le estoy diciendo".

"Un mueble": mensaje de Marlon a Camilo

Las palabras de Marlon dejaron helados a los participantes, quienes permanecían “congelados” como parte de la dinámica. Sin embargo, también le dejó un mensaje directo a Camilo.

"Papi, felicitaciones. Un par de semanas más y te conviertes en la cama más famosa de Colombia porque de verdad eres severo mueble".

La frase no tardó en volverse viral, convirtiéndose en tendencia entre los seguidores del reality, quienes debatieron entre quienes respaldan a Marlon por decir “la verdad”, y quienes creen que su comentario fue innecesariamente hiriente.