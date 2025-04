Lo que dijo 'El Negro' Salas al enterarse que 'Epa Colombia' está en la cárcel

Tras su salida de La Casa de los Famosos Colombia, el actor Fernando ‘El Negro’ Salas ha estado poniéndose al día con todo lo que ha ocurrido fuera del reality.

El público decidió su eliminación recientemente, y desde entonces ofrece varias entrevistas, en las que revela detalles inéditos de su experiencia en la competencia y su sorpresa al conocer algunas noticias.

Una de las informaciones que más lo impactó fue enterarse de la situación legal de la empresaria 'Epa Colombia', quien actualmente se encuentra en la cárcel.

Durante una entrevista con La Mega, el locutor le preguntó directamente si ya sabía lo ocurrido con la influenciadora de queratinas, y su respuesta fue: "Sí me enteré de eso hermano, cuando yo salí me actualizaron un poco y me contaron esa vaina y yo dije wow", expresó con evidente asombro.